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Песков рассказал о подготовке обмена заключенными между Россией и США

Песков рассказал о подготовке обмена заключенными между Россией и США - 21.05.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал о подготовке обмена заключенными между Россией и США

Контакты между Россией и США по подготовке обмена заключенными по формуле "9 на 9" идут, но о сроках говорить преждевременно. Об этом сообщил официальный... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T12:54+0300

2025-05-21T12:54+0300

2025-05-21T12:54+0300

политика

россия

общество

сша

дмитрий песков

дональд трамп

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Контакты между Россией и США по подготовке обмена заключенными по формуле "9 на 9" идут, но о сроках говорить преждевременно. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По линии соответствующих ведомств, конечно, соответствующие контакты осуществляются. По срокам неизвестно", - заметил он в беседе с журналистами.Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе телефонного разговора обсудили планы по обмену гражданами обеих стран по формуле "9 на 9".

https://1prime.ru/20250411/lavrov-856582240.html

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россия, общество , сша, дмитрий песков, дональд трамп