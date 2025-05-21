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Песков рассказал о подготовке обмена заключенными между Россией и США - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Песков рассказал о подготовке обмена заключенными между Россией и США
Песков рассказал о подготовке обмена заключенными между Россией и США - 21.05.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о подготовке обмена заключенными между Россией и США
Контакты между Россией и США по подготовке обмена заключенными по формуле "9 на 9" идут, но о сроках говорить преждевременно. Об этом сообщил официальный... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T12:54+0300
2025-05-21T12:54+0300
политика
россия
общество
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Контакты между Россией и США по подготовке обмена заключенными по формуле "9 на 9" идут, но о сроках говорить преждевременно. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По линии соответствующих ведомств, конечно, соответствующие контакты осуществляются. По срокам неизвестно", - заметил он в беседе с журналистами.Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе телефонного разговора обсудили планы по обмену гражданами обеих стран по формуле "9 на 9".
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россия, общество , сша, дмитрий песков, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, Общество , США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
12:54 21.05.2025
 
Песков рассказал о подготовке обмена заключенными между Россией и США

Песков: контакты между РФ и США по обмену заключенными по формуле "9 на 9" идут

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Контакты между Россией и США по подготовке обмена заключенными по формуле "9 на 9" идут, но о сроках говорить преждевременно. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По линии соответствующих ведомств, конечно, соответствующие контакты осуществляются. По срокам неизвестно", - заметил он в беседе с журналистами.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе телефонного разговора обсудили планы по обмену гражданами обеих стран по формуле "9 на 9".
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Лавров рассказал об идее обмена заключенными между Россией и США
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ПолитикаРОССИЯОбществоСШАДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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