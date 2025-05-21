https://1prime.ru/20250521/peskov-857787229.html
Песков рассказал о подготовке обмена заключенными между Россией и США
Песков рассказал о подготовке обмена заключенными между Россией и США - 21.05.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о подготовке обмена заключенными между Россией и США
Контакты между Россией и США по подготовке обмена заключенными по формуле "9 на 9" идут, но о сроках говорить преждевременно. Об этом сообщил официальный... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T12:54+0300
2025-05-21T12:54+0300
2025-05-21T12:54+0300
политика
россия
общество
сша
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82702/50/827025099_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_20498f385bfe027aa6c3d7dc39ee2458.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Контакты между Россией и США по подготовке обмена заключенными по формуле "9 на 9" идут, но о сроках говорить преждевременно. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По линии соответствующих ведомств, конечно, соответствующие контакты осуществляются. По срокам неизвестно", - заметил он в беседе с журналистами.Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе телефонного разговора обсудили планы по обмену гражданами обеих стран по формуле "9 на 9".
https://1prime.ru/20250411/lavrov-856582240.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82702/50/827025099_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_9b686d2b0ce6053ea5b097273ac55475.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , сша, дмитрий песков, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, Общество , США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Песков рассказал о подготовке обмена заключенными между Россией и США
Песков: контакты между РФ и США по обмену заключенными по формуле "9 на 9" идут
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Контакты между Россией и США по подготовке обмена заключенными по формуле "9 на 9" идут, но о сроках говорить преждевременно. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По линии соответствующих ведомств, конечно, соответствующие контакты осуществляются. По срокам неизвестно", - заметил он в беседе с журналистами.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе телефонного разговора обсудили планы по обмену гражданами обеих стран по формуле "9 на 9".
Лавров рассказал об идее обмена заключенными между Россией и США