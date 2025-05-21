https://1prime.ru/20250521/peskov-857787851.html
Песков призвал возобновить контакты России и США по стратстабильности
Песков призвал возобновить контакты России и США по стратстабильности - 21.05.2025, ПРАЙМ
Песков призвал возобновить контакты России и США по стратстабильности
России и США в обозримом будущем необходимо возобновить контакты по стратегической стабильности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T13:01+0300
2025-05-21T13:01+0300
2025-05-21T13:01+0300
политика
россия
москва
сша
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849920162_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_1da8f0475d79d01e7a53ece417284e3d.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. России и США в обозримом будущем необходимо возобновить контакты по стратегической стабильности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."В обозримом будущем сам ход развития событий требует возобновления контактов по вопросам стратстабильности. Сейчас, когда договорно-правовая база в этой области была разрушена, срок истек, и сознательно, скажем так, ряд документов прекратили свои действия, эту базу надо было воссоздавать и в интересах наших двух стран, и в интересах безопасности на всей планете ", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20250521/peskov-857787229.html
москва
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849920162_244:0:2973:2047_1920x0_80_0_0_4cb3aa39eb34a4cfcbc100365a570fd1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сша, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, США, Дмитрий Песков
Песков призвал возобновить контакты России и США по стратстабильности
Песков: РФ и США необходимо возобновить контакты по стратегической стабильности
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. России и США в обозримом будущем необходимо возобновить контакты по стратегической стабильности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В обозримом будущем сам ход развития событий требует возобновления контактов по вопросам стратстабильности. Сейчас, когда договорно-правовая база в этой области была разрушена, срок истек, и сознательно, скажем так, ряд документов прекратили свои действия, эту базу надо было воссоздавать и в интересах наших двух стран, и в интересах безопасности на всей планете ", - сказал Песков журналистам.
Песков рассказал о подготовке обмена заключенными между Россией и США