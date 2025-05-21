https://1prime.ru/20250521/peskov-857787851.html

Песков призвал возобновить контакты России и США по стратстабильности

Песков призвал возобновить контакты России и США по стратстабильности - 21.05.2025, ПРАЙМ

Песков призвал возобновить контакты России и США по стратстабильности

России и США в обозримом будущем необходимо возобновить контакты по стратегической стабильности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T13:01+0300

2025-05-21T13:01+0300

2025-05-21T13:01+0300

политика

россия

москва

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. России и США в обозримом будущем необходимо возобновить контакты по стратегической стабильности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."В обозримом будущем сам ход развития событий требует возобновления контактов по вопросам стратстабильности. Сейчас, когда договорно-правовая база в этой области была разрушена, срок истек, и сознательно, скажем так, ряд документов прекратили свои действия, эту базу надо было воссоздавать и в интересах наших двух стран, и в интересах безопасности на всей планете ", - сказал Песков журналистам.

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