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Песков призвал возобновить контакты России и США по стратстабильности - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Песков призвал возобновить контакты России и США по стратстабильности
Песков призвал возобновить контакты России и США по стратстабильности - 21.05.2025, ПРАЙМ
Песков призвал возобновить контакты России и США по стратстабильности
России и США в обозримом будущем необходимо возобновить контакты по стратегической стабильности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T13:01+0300
2025-05-21T13:01+0300
политика
россия
москва
сша
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. России и США в обозримом будущем необходимо возобновить контакты по стратегической стабильности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."В обозримом будущем сам ход развития событий требует возобновления контактов по вопросам стратстабильности. Сейчас, когда договорно-правовая база в этой области была разрушена, срок истек, и сознательно, скажем так, ряд документов прекратили свои действия, эту базу надо было воссоздавать и в интересах наших двух стран, и в интересах безопасности на всей планете ", - сказал Песков журналистам.
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россия, москва, сша, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, США, Дмитрий Песков
13:01 21.05.2025
 
Песков призвал возобновить контакты России и США по стратстабильности

Песков: РФ и США необходимо возобновить контакты по стратегической стабильности

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. России и США в обозримом будущем необходимо возобновить контакты по стратегической стабильности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В обозримом будущем сам ход развития событий требует возобновления контактов по вопросам стратстабильности. Сейчас, когда договорно-правовая база в этой области была разрушена, срок истек, и сознательно, скажем так, ряд документов прекратили свои действия, эту базу надо было воссоздавать и в интересах наших двух стран, и в интересах безопасности на всей планете ", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
Песков рассказал о подготовке обмена заключенными между Россией и США
12:54
 
ПолитикаРОССИЯМОСКВАСШАДмитрий Песков
 
 
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