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В Кремле прокомментировали попытку нападения на танкер на Балтике

В Кремле прокомментировали попытку нападения на танкер на Балтике - 21.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали попытку нападения на танкер на Балтике

Попытка пиратского нападения на танкер на Балтике показала, что Россия способна жестко реагировать на это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T13:08+0300

2025-05-21T13:08+0300

2025-05-21T13:08+0300

россия

москва

дмитрий песков

ес

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Попытка пиратского нападения на танкер на Балтике показала, что Россия способна жестко реагировать на это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявления ЕС по планам задержания судов, якобы связанных с РФ. "Как показали последние события, связанные с попыткой пиратского нападения на один из танкеров, собственно, Россия показала, что она способна реагировать достаточно жестко", - сказал Песков журналистам.

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