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В Кремле прокомментировали попытку нападения на танкер на Балтике - 21.05.2025, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали попытку нападения на танкер на Балтике
В Кремле прокомментировали попытку нападения на танкер на Балтике - 21.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали попытку нападения на танкер на Балтике
Попытка пиратского нападения на танкер на Балтике показала, что Россия способна жестко реагировать на это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T13:08+0300
2025-05-21T13:08+0300
россия
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Попытка пиратского нападения на танкер на Балтике показала, что Россия способна жестко реагировать на это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявления ЕС по планам задержания судов, якобы связанных с РФ. "Как показали последние события, связанные с попыткой пиратского нападения на один из танкеров, собственно, Россия показала, что она способна реагировать достаточно жестко", - сказал Песков журналистам.
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россия, москва, дмитрий песков, ес
РОССИЯ, МОСКВА, Дмитрий Песков, ЕС
13:08 21.05.2025
 
В Кремле прокомментировали попытку нападения на танкер на Балтике

Песков: Россия способна жестко реагировать на попытку нападения на танкер

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Попытка пиратского нападения на танкер на Балтике показала, что Россия способна жестко реагировать на это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявления ЕС по планам задержания судов, якобы связанных с РФ.
"Как показали последние события, связанные с попыткой пиратского нападения на один из танкеров, собственно, Россия показала, что она способна реагировать достаточно жестко", - сказал Песков журналистам.
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