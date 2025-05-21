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Совет директоров ПИК рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров ПИК рекомендовал не выплачивать дивиденды - 21.05.2025, ПРАЙМ
Совет директоров ПИК рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров одной из крупнейших российских девелоперских компании ПИК рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2024 год. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T15:03+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Совет директоров одной из крупнейших российских девелоперских компании ПИК рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2024 год. "Чистую прибыль, полученную по результатам 2024 года, в размере 3 038 370 246 (три миллиарда тридцать восемь миллионов триста семьдесят тысяч двести сорок шесть) рублей не распределять. Дивиденды по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать", - говорится в сообщении компании по итогам прошедшего в среду заседания совета директоров. Годовое собрание акционеров ПАО "ПИК СЗ" назначено на 27 июня. В апреле ПИК сообщил, что годовая прибыль компании за 2024 год по МСФО снизилась по сравнению с предыдущим годом на 45% - до 28,7 миллиарда рублей. Ранее рекомендацию не выплачивать дивиденды за 2024 год дал собранию акционеров совет директоров другого крупного российского застройщика "Самолет". ПИК – один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года. Бизнесмен Сергей Гордеев, который много лет был крупнейшим акционером группы, в прошлом году сократил свою долю в компании до 15,15%. В настоящее время согласно сайту единой инфосистемы жилищного строительства под управлением "Дом.РФ" Гордеев контролирует 14,53% акций застройщика. Также среди акционеров компании на сайте перечислены "Элементпроф" (19,99%), Московский кредитный банк (19,64%), "Ледамен" (15,15%) и Газпромбанк (6,06%).
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бизнес, пик, дом.рф, московский кредитный банк
Экономика, Бизнес, ПИК, Дом.РФ, Московский кредитный банк
Совет директоров ПИК рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров ПИК рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 год
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Совет директоров одной из крупнейших российских девелоперских компании ПИК рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2024 год.
"Чистую прибыль, полученную по результатам 2024 года, в размере 3 038 370 246 (три миллиарда тридцать восемь миллионов триста семьдесят тысяч двести сорок шесть) рублей не распределять. Дивиденды по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать", - говорится в сообщении компании по итогам прошедшего в среду заседания совета директоров.
Годовое собрание акционеров ПАО "ПИК СЗ" назначено на 27 июня.
В апреле ПИК сообщил, что годовая прибыль компании за 2024 год по МСФО снизилась по сравнению с предыдущим годом на 45% - до 28,7 миллиарда рублей.
Ранее рекомендацию не выплачивать дивиденды за 2024 год дал собранию акционеров совет директоров другого крупного российского застройщика "Самолет".
ПИК – один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года. Бизнесмен Сергей Гордеев, который много лет был крупнейшим акционером группы, в прошлом году сократил свою долю в компании до 15,15%. В настоящее время согласно сайту единой инфосистемы жилищного строительства под управлением "Дом.РФ" Гордеев контролирует 14,53% акций застройщика. Также среди акционеров компании на сайте перечислены "Элементпроф" (19,99%), Московский кредитный банк (19,64%), "Ледамен" (15,15%) и Газпромбанк (6,06%).
ПИК отрицает наличие препятствий в доступе операторов связи в дома