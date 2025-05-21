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Совет директоров ПИК рекомендовал не выплачивать дивиденды

Совет директоров ПИК рекомендовал не выплачивать дивиденды - 21.05.2025, ПРАЙМ

Совет директоров ПИК рекомендовал не выплачивать дивиденды

Совет директоров одной из крупнейших российских девелоперских компании ПИК рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2024 год. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T15:03+0300

2025-05-21T15:03+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Совет директоров одной из крупнейших российских девелоперских компании ПИК рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2024 год. "Чистую прибыль, полученную по результатам 2024 года, в размере 3 038 370 246 (три миллиарда тридцать восемь миллионов триста семьдесят тысяч двести сорок шесть) рублей не распределять. Дивиденды по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать", - говорится в сообщении компании по итогам прошедшего в среду заседания совета директоров. Годовое собрание акционеров ПАО "ПИК СЗ" назначено на 27 июня. В апреле ПИК сообщил, что годовая прибыль компании за 2024 год по МСФО снизилась по сравнению с предыдущим годом на 45% - до 28,7 миллиарда рублей. Ранее рекомендацию не выплачивать дивиденды за 2024 год дал собранию акционеров совет директоров другого крупного российского застройщика "Самолет". ПИК – один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года. Бизнесмен Сергей Гордеев, который много лет был крупнейшим акционером группы, в прошлом году сократил свою долю в компании до 15,15%. В настоящее время согласно сайту единой инфосистемы жилищного строительства под управлением "Дом.РФ" Гордеев контролирует 14,53% акций застройщика. Также среди акционеров компании на сайте перечислены "Элементпроф" (19,99%), Московский кредитный банк (19,64%), "Ледамен" (15,15%) и Газпромбанк (6,06%).

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бизнес, пик, дом.рф, московский кредитный банк