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"Неверно оценил". В ФРГ указали Трампу на его главную ошибку по Украине

"Неверно оценил". В ФРГ указали Трампу на его главную ошибку по Украине - 21.05.2025, ПРАЙМ

"Неверно оценил". В ФРГ указали Трампу на его главную ошибку по Украине

Президент США Дональд Трамп неправильно оценил свое влияние на процесс урегулирования конфликта на Украине и общую ситуацию на переговорах с президентом России... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T11:10+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп неправильно оценил свое влияние на процесс урегулирования конфликта на Украине и общую ситуацию на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение высказал министр обороны Германии Борис Писториус.В понедельник Путин и Трамп провели телефонный разговор, который также затронул вопросы, связанные с конфликтом на Украине. Российский лидер сообщил, что беседа длилась более двух часов. Он добавил, что Россия открыта к сотрудничеству с украинской стороной для разработки меморандума о возможном мирном соглашении в будущем. Трамп, в свою очередь, после разговора отметил, что не будет вводить новые санкции против России, так как существует возможность мирного разрешения конфликта на Украине."Я думаю, он просто неверно оценил переговорную ситуацию с Владимиром Путиным или свое влияние как президента США", - сказал министр обороны в ходе интервью радиостанции Deutschlandfunk. Он подчеркнул, что Трамп допустил ошибку, когда фактически исключил вопрос о членстве Украины в НАТО из обсуждения и признал территориальные претензии России.

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общество , россия, украина, сша, рф, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, нато, мид