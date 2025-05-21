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Сейм Польши продлил запрет на предоставление убежища нелегальным мигрантам
Сейм Польши продлил запрет на предоставление убежища нелегальным мигрантам - 21.05.2025, ПРАЙМ
Сейм Польши продлил запрет на предоставление убежища нелегальным мигрантам
Сейм Польши проголосовал за продление временного запрета нелегальным мигрантам просить убежища в стране. Трансляция заседания ведется на сайте парламента. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T12:43+0300
2025-05-21T12:43+0300
2025-05-21T12:43+0300
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ВАРШАВА, 21 мая – ПРАЙМ. Сейм Польши проголосовал за продление временного запрета нелегальным мигрантам просить убежища в стране. Трансляция заседания ведется на сайте парламента. Президент Польши Анджей Дуда 2 апреля подписал закон, позволяющий отказывать в праве на убежище иностранцам, прибывшим в страну нелегальным способом. Сразу после этого премьер-министр Дональд Туск издал распоряжение на основе этого закона, которое позволяет не предоставлять убежище нелегальным мигрантам. В среду за продление на 60 дней запрета на подачу заявок на международную защиту проголосовали 366 депутатов. Против проголосовали 17. Никто не воздержался. Исключением являются заявления, поданные иностранцами, принадлежащими к уязвимым группам: несовершеннолетние без сопровождения, беременные женщины или лица, нуждающиеся в особом обращении по возрасту или состоянию здоровья. "Это очень важный инструмент для эффективной защиты границы от нелегальной миграции. Сильный сигнал для пропагандистов нелегальной миграции и преступников, получающих прибыль от контрабанды людей: прохода в Польшу и ЕС нет", - заявил в сейме министр внутренних дел и администрации Томаш Семоняк, обосновывая необходимость продления запрета просить убежища нелегальным мигрантам. По данным польских пограничников, за минувшие сутки на границе с Белоруссией было зафиксировано почти 300 попыток нелегального проникновения в Польшу. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны Евросоюза. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов пересечь границу, обвиняя руководство в Минске в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
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общество , мировая экономика, польша, белоруссия, минск, анджей дуда, дональд туск, ес, сейм
Экономика, Общество , Мировая экономика, ПОЛЬША, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Анджей Дуда, Дональд Туск, ЕС, Сейм
Сейм Польши продлил запрет на предоставление убежища нелегальным мигрантам
Сейм Польши продлил временный запрет нелегальным мигрантам просить убежище
ВАРШАВА, 21 мая – ПРАЙМ. Сейм Польши проголосовал за продление временного запрета нелегальным мигрантам просить убежища в стране. Трансляция заседания ведется на сайте парламента.
Президент Польши Анджей Дуда 2 апреля подписал закон, позволяющий отказывать в праве на убежище иностранцам, прибывшим в страну нелегальным способом. Сразу после этого премьер-министр Дональд Туск издал распоряжение на основе этого закона, которое позволяет не предоставлять убежище нелегальным мигрантам.
В среду за продление на 60 дней запрета на подачу заявок на международную защиту проголосовали 366 депутатов. Против проголосовали 17. Никто не воздержался.
Исключением являются заявления, поданные иностранцами, принадлежащими к уязвимым группам: несовершеннолетние без сопровождения, беременные женщины или лица, нуждающиеся в особом обращении по возрасту или состоянию здоровья.
"Это очень важный инструмент для эффективной защиты границы от нелегальной миграции. Сильный сигнал для пропагандистов нелегальной миграции и преступников, получающих прибыль от контрабанды людей: прохода в Польшу и ЕС нет", - заявил в сейме министр внутренних дел и администрации Томаш Семоняк, обосновывая необходимость продления запрета просить убежища нелегальным мигрантам.
По данным польских пограничников, за минувшие сутки на границе с Белоруссией было зафиксировано почти 300 попыток нелегального проникновения в Польшу.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны Евросоюза. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов пересечь границу, обвиняя руководство в Минске в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
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