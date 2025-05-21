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Сейм Польши продлил запрет на предоставление убежища нелегальным мигрантам - 21.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Сейм Польши продлил запрет на предоставление убежища нелегальным мигрантам
Сейм Польши продлил запрет на предоставление убежища нелегальным мигрантам - 21.05.2025, ПРАЙМ
Сейм Польши продлил запрет на предоставление убежища нелегальным мигрантам
Сейм Польши проголосовал за продление временного запрета нелегальным мигрантам просить убежища в стране. Трансляция заседания ведется на сайте парламента. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T12:43+0300
2025-05-21T12:43+0300
экономика
общество
мировая экономика
польша
белоруссия
минск
анджей дуда
дональд туск
ес
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ВАРШАВА, 21 мая – ПРАЙМ. Сейм Польши проголосовал за продление временного запрета нелегальным мигрантам просить убежища в стране. Трансляция заседания ведется на сайте парламента. Президент Польши Анджей Дуда 2 апреля подписал закон, позволяющий отказывать в праве на убежище иностранцам, прибывшим в страну нелегальным способом. Сразу после этого премьер-министр Дональд Туск издал распоряжение на основе этого закона, которое позволяет не предоставлять убежище нелегальным мигрантам. В среду за продление на 60 дней запрета на подачу заявок на международную защиту проголосовали 366 депутатов. Против проголосовали 17. Никто не воздержался. Исключением являются заявления, поданные иностранцами, принадлежащими к уязвимым группам: несовершеннолетние без сопровождения, беременные женщины или лица, нуждающиеся в особом обращении по возрасту или состоянию здоровья. "Это очень важный инструмент для эффективной защиты границы от нелегальной миграции. Сильный сигнал для пропагандистов нелегальной миграции и преступников, получающих прибыль от контрабанды людей: прохода в Польшу и ЕС нет", - заявил в сейме министр внутренних дел и администрации Томаш Семоняк, обосновывая необходимость продления запрета просить убежища нелегальным мигрантам. По данным польских пограничников, за минувшие сутки на границе с Белоруссией было зафиксировано почти 300 попыток нелегального проникновения в Польшу. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны Евросоюза. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов пересечь границу, обвиняя руководство в Минске в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
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общество , мировая экономика, польша, белоруссия, минск, анджей дуда, дональд туск, ес, сейм
Экономика, Общество , Мировая экономика, ПОЛЬША, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Анджей Дуда, Дональд Туск, ЕС, Сейм
12:43 21.05.2025
 
Сейм Польши продлил запрет на предоставление убежища нелегальным мигрантам

Сейм Польши продлил временный запрет нелегальным мигрантам просить убежище

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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ВАРШАВА, 21 мая – ПРАЙМ. Сейм Польши проголосовал за продление временного запрета нелегальным мигрантам просить убежища в стране. Трансляция заседания ведется на сайте парламента.
Президент Польши Анджей Дуда 2 апреля подписал закон, позволяющий отказывать в праве на убежище иностранцам, прибывшим в страну нелегальным способом. Сразу после этого премьер-министр Дональд Туск издал распоряжение на основе этого закона, которое позволяет не предоставлять убежище нелегальным мигрантам.
В среду за продление на 60 дней запрета на подачу заявок на международную защиту проголосовали 366 депутатов. Против проголосовали 17. Никто не воздержался.
Исключением являются заявления, поданные иностранцами, принадлежащими к уязвимым группам: несовершеннолетние без сопровождения, беременные женщины или лица, нуждающиеся в особом обращении по возрасту или состоянию здоровья.
"Это очень важный инструмент для эффективной защиты границы от нелегальной миграции. Сильный сигнал для пропагандистов нелегальной миграции и преступников, получающих прибыль от контрабанды людей: прохода в Польшу и ЕС нет", - заявил в сейме министр внутренних дел и администрации Томаш Семоняк, обосновывая необходимость продления запрета просить убежища нелегальным мигрантам.
По данным польских пограничников, за минувшие сутки на границе с Белоруссией было зафиксировано почти 300 попыток нелегального проникновения в Польшу.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны Евросоюза. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов пересечь границу, обвиняя руководство в Минске в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
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