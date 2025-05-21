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Устали от украинцев. В Польше хотят урезать помощь Киеву

Устали от украинцев. В Польше хотят урезать помощь Киеву - 21.05.2025, ПРАЙМ

Устали от украинцев. В Польше хотят урезать помощь Киеву

В Польше усиливаются антиукраинские настроения — поляки считают, что помощь Украине слишком велика и вредит польской экономике, пишет издание Niezależny... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T16:05+0300

2025-05-21T16:05+0300

2025-05-21T16:05+0300

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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. В Польше усиливаются антиукраинские настроения — поляки считают, что помощь Украине слишком велика и вредит польской экономике, пишет издание Niezależny Dziennik Polityczny.Как отмечается, поведение украинцев вызывает у польской общественности сомнения в необходимости поддерживать их.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПольша оказывает Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь. Варшава предоставила Киеву военную технику на сумму около 15,8 миллиардов злотых. Также Польша приняла около миллиона украинских беженцев и предоставила им социальные льготы.Однако поддержка Украины ложится тяжелым бременем на польскую экономику. Польша сталкивается с ростом инфляции, госдолга и бюджетного дефицита. Передача военной техники Киеву ослабила обороноспособность польской армии.Польское общество ощущает рост стоимости жизни и нехватку рабочей силы. На этом фоне антиукраинские настроения усиливаются из-за привилегий беженцев. Своим трудом беженцы вносят вклад в бюджет Польши, но это не компенсирует помощь Украине.Тем временем США и другие страны начинают сокращать помощь Украине. Они предоставили Украине помощь в размере 183 миллиардов долларов, но до Киева дошли только 50,9 миллиардов.Сейчас Венгрия блокирует выделение средств ЕС на военную помощь, а наиболее крупные страны ЕС Германия и Франция сосредоточены на своих армиях.Финансовое положение Украины становится все более шатким, отмечает автор. В 2025 году государственный долг Украины превысит 100% ВВП. И в ближайшие годы долг будет только расти.Перед Польшей дилемма — ей предстоит решить, продолжать ли щедрую поддержку Украины или искать более сбалансированный подход. Здесь важно найти баланс между моральным и стратегическим императивом поддержки и защитой национальных интересов. И без активного участия других союзников Польша рискует ослабить свои позиции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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польша, украина