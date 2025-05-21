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Поставки банкоматов в Россию из Китая выросли более чем втрое

Поставки банкоматов в Россию из Китая выросли более чем втрое - 21.05.2025, ПРАЙМ

Поставки банкоматов в Россию из Китая выросли более чем втрое

Поставки банкоматов в Россию из Китая по итогам апреля этого года выросли более чем втрое, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T05:15+0300

2025-05-21T05:15+0300

2025-05-21T05:15+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Поставки банкоматов в Россию из Китая по итогам апреля этого года выросли более чем втрое, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. При этом рост в три раза и больше произошел и в денежном, и в физическом выражении. Так, сумма апрельских поставок достигла 5,9 миллионов долларов, что в 3,2 раза больше, чем в марте. Всего было поставлено 854 банкоматов, что в 3,1 раза больше показателей предшествовавшего месяца. При этом общий вес месячного экспорта составил 431 тонну, увеличившись за месяц в 3,4 раза. Такие объемы стали максимальными с декабря прошлого года. Россия при этом среди главных мировых покупателей банкоматов по итогам апреля заняла первое место. В пятерку также вошли Пакистан (931,5 тысячи долларов), Аргентина (865,8 тысячи), Таиланд (815,3 тысячи) и Нигерия (803 тысячи долларов). Также в лидерах оказались Португалия, Йемен, ЮАР, Грузия и Румыния. Российские банки в 2022 году стали переходить на китайские банкоматы после отказа от поставок и обслуживания оборудования американскими компаниями из-за санкций.

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