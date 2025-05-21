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"Миллиард долларов в час". В Индии оценили ущерб от конфликта с Пакистаном
"Миллиард долларов в час". В Индии оценили ущерб от конфликта с Пакистаном - 21.05.2025, ПРАЙМ
"Миллиард долларов в час". В Индии оценили ущерб от конфликта с Пакистаном
Во время обострения конфликта между Индией и Пакистаном с 7 по 10 мая стороны совместно теряли по одному миллиарду долларов каждый час, а ежедневные расходы... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T16:15+0300
2025-05-21T16:15+0300
2025-05-21T16:15+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Во время обострения конфликта между Индией и Пакистаном с 7 по 10 мая стороны совместно теряли по одному миллиарду долларов каждый час, а ежедневные расходы составляли не менее 20 миллиардов долларов, такие оценки привел старший директор аналитического центра IPAG India Сайед Мунир Хасру. "Продолжавшийся 87 часов конфликт обеим сторонам стоил 1 миллиард долларов в час, или 20 миллиардов долларов в день. Если бы боевые действия продолжались целый месяц, совокупная стоимость могла бы превысить 500 миллиардов долларов, при этом Индия потеряла бы более 400 миллиардов долларов", - пишет аналитик в статье газеты Indian Express. По его данным, эскалация напряженности между Нью-Дели и Исламабадом, вызванная проведением индийской стороной военной операции "Синдур", привела практически к прекращению и без того невысокого уровня двусторонней торговли, объемы которой в 2024 году составляли около 1,2 миллиарда долларов. Как утверждает Сайед Мунир Хасру, локальный конфликт также оказал влияние на соседние страны, во многом ориентированные на экспорт, замедляя экономический рост и инвестиции, а также приводя к перераспределению ресурсов с развития в пользу обороны и безопасности. По его словам, индо-пакистанский конфликт сократил объемы торговли и парализовал экономическую интеграцию Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК), в странах которой суммарно проживает 1,8 миллиарда человек. Как уточняет директора аналитического центра IPAG India, запрет Индии на транзит товаров через Пакистан ставит под угрозу экспорт швейной и фармацевтической продукции из Бангладеш. Кроме того, Непал, не имеющий выхода к морю, сталкивается с риском сокращения импорта топлива, медикаментов и строительных материалов. Также был заблокирован доступ продукции из Афганистана на индийский рынок. Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
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мировая экономика, индия, пакистан, непал, мид
Экономика, Мировая экономика, ИНДИЯ, ПАКИСТАН, НЕПАЛ, МИД
"Миллиард долларов в час". В Индии оценили ущерб от конфликта с Пакистаном
Indian Express: Индия и Пакистан ежедневно теряли по миллиарду долларов в час
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Во время обострения конфликта между Индией и Пакистаном с 7 по 10 мая стороны совместно теряли по одному миллиарду долларов каждый час, а ежедневные расходы составляли не менее 20 миллиардов долларов, такие оценки привел старший директор аналитического центра IPAG India Сайед Мунир Хасру.
"Продолжавшийся 87 часов конфликт обеим сторонам стоил 1 миллиард долларов в час, или 20 миллиардов долларов в день. Если бы боевые действия продолжались целый месяц, совокупная стоимость могла бы превысить 500 миллиардов долларов, при этом Индия потеряла бы более 400 миллиардов долларов", - пишет аналитик в статье газеты Indian Express.
По его данным, эскалация напряженности между Нью-Дели и Исламабадом, вызванная проведением индийской стороной военной операции "Синдур", привела практически к прекращению и без того невысокого уровня двусторонней торговли, объемы которой в 2024 году составляли около 1,2 миллиарда долларов.
Как утверждает Сайед Мунир Хасру, локальный конфликт также оказал влияние на соседние страны, во многом ориентированные на экспорт, замедляя экономический рост и инвестиции, а также приводя к перераспределению ресурсов с развития в пользу обороны и безопасности.
По его словам, индо-пакистанский конфликт сократил объемы торговли и парализовал экономическую интеграцию Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК), в странах которой суммарно проживает 1,8 миллиарда человек.
Как уточняет директора аналитического центра IPAG India, запрет Индии на транзит товаров через Пакистан ставит под угрозу экспорт швейной и фармацевтической продукции из Бангладеш. Кроме того, Непал, не имеющий выхода к морю, сталкивается с риском сокращения импорта топлива, медикаментов и строительных материалов. Также был заблокирован доступ продукции из Афганистана на индийский рынок.
Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ.
По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
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