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Внешнеторговый оборот между Приволжьем и Китаем вырос на 6,9%

Внешнеторговый оборот между Приволжьем и Китаем вырос на 6,9% - 21.05.2025, ПРАЙМ

Внешнеторговый оборот между Приволжьем и Китаем вырос на 6,9%

Внешнеторговый оборот между регионами Приволжского федерального округа и Китаем в 2024 году вырос на 6,9%, в структуре внешней торговли регионов округа доля... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T11:29+0300

2025-05-21T11:29+0300

2025-05-21T11:29+0300

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КАЗАНЬ, 21 мая - ПРАЙМ. Внешнеторговый оборот между регионами Приволжского федерального округа и Китаем в 2024 году вырос на 6,9%, в структуре внешней торговли регионов округа доля Китая составила 23%, сообщил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. В среду в Казани под председательством Комарова проходит V заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга - Янцзы", в котором принимают участие представители 14 российских и шести китайских регионов. Обсуждаются вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе проекты в сферах промышленного производства, логистики, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых. "Показатели внешней торговли свидетельствуют о взаимной заинтересованности и позитивном развитии партнерства наших стран. Так, по итогам 2024 года внешнеторговый оборот между регионами Приволжского федерального округа и Китаем демонстрирует положительную динамику: 106,9% к 2023 году. Для Приволжского федерального округа доля Китая во внешней торговле составила 23%", - сказал Комаров в ходе заседания. При этом полпред отметил, что для большинства регионов округа Китай является основным торговым партнером. По его информации, наибольшие объемы внешнеторгового оборота с Китаем в прошлом году зафиксированы в Татарстане, Нижегородской и Самарской областях. По словам Комарова, к настоящему времени между регионами Приволжского федерального округа и провинциями верхнего и среднего течения реки Янцзы заключено 54 рамочных соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Лидеры по количеству заключенных соглашений - Чувашия, Нижегородская область (по шесть соглашений), Башкирия, Мордовия, Татарстан, Самарская и Саратовская области (по пять соглашений). Совет по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга - Янцзы" был создан в 2016 году в целях координации двустороннего взаимодействия в решении вопросов устойчивого экономического развития, расширения научно-образовательных и культурных связей. Первое заседание прошло в 2016 году в Ульяновске, в 2017-2023 годах прошли еще три заседания в Хэфэй, Чебоксарах, Наньчане.

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россия, китай, казань, татарстан