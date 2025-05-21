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Росстат назвал подешевевшие продукты - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Росстат назвал подешевевшие продукты
Росстат назвал подешевевшие продукты - 21.05.2025, ПРАЙМ
Росстат назвал подешевевшие продукты
Цены на огурцы и бананы в России упали вторую неделю подряд - за период с 13 по 19 мая их снижение составило 10,4% и 1,5% соответственно, также на 7,6%... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T19:43+0300
2025-05-21T19:43+0300
экономика
росстат
инфляция в россии
овощи
фрукты
продукты питания
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Цены на огурцы и бананы в России упали вторую неделю подряд - за период с 13 по 19 мая их снижение составило 10,4% и 1,5% соответственно, также на 7,6% подешевели помидоры и на 1,8% - куриные яйца, следует из материалов еженедельного мониторинга Росстата. По данным статистической службы, за указанный период цены на плодоовощную продукцию в России в среднем снизились на 1,1%. В то же время столовая свекла продолжила дорожать - на 5,3%. Также увеличились в цене капуста белокочанная - на 4,5%, морковь - на 4,4%, лук репчатый - на 2,5%, картофель - на 1,7% и яблоки - на 1,1%. Росстат зафиксировал рост цен на 1,3% на мясо кур, на 0,5% увеличились в стоимости сосиски и сардельки. Кроме того, говядина, колбасы вареные, рыба мороженая, маргарин, консервы овощные для детского питания, печенье, макаронные изделия и обеды в столовой, кафе и закусочной подорожали на 0,3%. Баранина, свинина, колбасы полукопченые и варено-копченые, хлеб, чай черный и водка подорожали на 0,2%, А молоко ультрапастеризованное, смеси сухие молочные для детского питания, сыры твердые, полутвердые и мягкие, вермишель и соль поваренная выросла в цене на 0,1%. При этом крупа гречневая и рис подешевели на 0,4%, масло подсолнечное - на 0,2%, масло сливочное, сметана, творог и пшено - на 0,1%.
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росстат, инфляция в россии, овощи, фрукты, продукты питания
Экономика, Росстат, инфляция в России, овощи, фрукты, продукты питания
19:43 21.05.2025
 
Росстат назвал подешевевшие продукты

Росстат: снижение цен на огурцы в России усилилось, подешевели и яйца с помидорами

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОвощи на одном из прилавков
Овощи на одном из прилавков - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Цены на огурцы и бананы в России упали вторую неделю подряд - за период с 13 по 19 мая их снижение составило 10,4% и 1,5% соответственно, также на 7,6% подешевели помидоры и на 1,8% - куриные яйца, следует из материалов еженедельного мониторинга Росстата.
По данным статистической службы, за указанный период цены на плодоовощную продукцию в России в среднем снизились на 1,1%. В то же время столовая свекла продолжила дорожать - на 5,3%. Также увеличились в цене капуста белокочанная - на 4,5%, морковь - на 4,4%, лук репчатый - на 2,5%, картофель - на 1,7% и яблоки - на 1,1%.
Росстат зафиксировал рост цен на 1,3% на мясо кур, на 0,5% увеличились в стоимости сосиски и сардельки. Кроме того, говядина, колбасы вареные, рыба мороженая, маргарин, консервы овощные для детского питания, печенье, макаронные изделия и обеды в столовой, кафе и закусочной подорожали на 0,3%.
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19:16
Баранина, свинина, колбасы полукопченые и варено-копченые, хлеб, чай черный и водка подорожали на 0,2%, А молоко ультрапастеризованное, смеси сухие молочные для детского питания, сыры твердые, полутвердые и мягкие, вермишель и соль поваренная выросла в цене на 0,1%.
При этом крупа гречневая и рис подешевели на 0,4%, масло подсолнечное - на 0,2%, масло сливочное, сметана, творог и пшено - на 0,1%.
 
ЭкономикаРосстатинфляция в Россииовощифруктыпродукты питания
 
 
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