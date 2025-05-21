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Путин обсудит с правительством создание ОЭЗ на территории Курской области

Путин обсудит с правительством создание ОЭЗ на территории Курской области - 21.05.2025, ПРАЙМ

Путин обсудит с правительством создание ОЭЗ на территории Курской области

Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с кабмином возможность создания особой экономической зоны на всей территории Курской области. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T10:14+0300

2025-05-21T10:14+0300

2025-05-21T10:14+0300

экономика

россия

рф

владимир путин

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с кабмином возможность создания особой экономической зоны на всей территории Курской области. Путин накануне с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона. На встрече президенту предложили на территории всей Курской области сделать особую экономическую зону. "По поводу особой экономической зоны на территории Курской области - мне эта идея нравится", - ответил президент. Путин добавил, что в кабмине есть сомнения по этому поводу, так как предприниматели со всей страны могут захотеть воспользоваться этой льготой и перенести бизнес. "Тем не менее идея правильная. Обязательно с правительством на этот счет поговорим, с министерством экономического развития. Пусть поищут решение", - заключил президент.

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россия, рф, владимир путин