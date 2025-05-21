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Путин обсудит с правительством создание ОЭЗ на территории Курской области - 21.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин обсудит с правительством создание ОЭЗ на территории Курской области
Путин обсудит с правительством создание ОЭЗ на территории Курской области - 21.05.2025, ПРАЙМ
Путин обсудит с правительством создание ОЭЗ на территории Курской области
Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с кабмином возможность создания особой экономической зоны на всей территории Курской области. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T10:14+0300
2025-05-21T10:14+0300
экономика
россия
рф
владимир путин
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с кабмином возможность создания особой экономической зоны на всей территории Курской области. Путин накануне с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона. На встрече президенту предложили на территории всей Курской области сделать особую экономическую зону. "По поводу особой экономической зоны на территории Курской области - мне эта идея нравится", - ответил президент. Путин добавил, что в кабмине есть сомнения по этому поводу, так как предприниматели со всей страны могут захотеть воспользоваться этой льготой и перенести бизнес. "Тем не менее идея правильная. Обязательно с правительством на этот счет поговорим, с министерством экономического развития. Пусть поищут решение", - заключил президент.
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россия, рф, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
10:14 21.05.2025
 
Путин обсудит с правительством создание ОЭЗ на территории Курской области

Путин обсудит с правительством создание особой экономической зоны в Курской области

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с кабмином возможность создания особой экономической зоны на всей территории Курской области.
Путин накануне с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона. На встрече президенту предложили на территории всей Курской области сделать особую экономическую зону.
"По поводу особой экономической зоны на территории Курской области - мне эта идея нравится", - ответил президент.
Путин добавил, что в кабмине есть сомнения по этому поводу, так как предприниматели со всей страны могут захотеть воспользоваться этой льготой и перенести бизнес.
"Тем не менее идея правильная. Обязательно с правительством на этот счет поговорим, с министерством экономического развития. Пусть поищут решение", - заключил президент.
Президент Владимир Путин посетил Курскую область - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
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