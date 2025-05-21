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"Путин переиграл": в Раде заявили о неудобной позиции Киева и союзников - 21.05.2025, ПРАЙМ
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"Путин переиграл": в Раде заявили о неудобной позиции Киева и союзников
"Путин переиграл": в Раде заявили о неудобной позиции Киева и союзников - 21.05.2025, ПРАЙМ
"Путин переиграл": в Раде заявили о неудобной позиции Киева и союзников
Исходя из результатов телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа можно сделать вывод, что российский лидер вновь всех переиграл. Таким мнением в... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T08:52+0300
2025-05-21T08:52+0300
политика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Исходя из результатов телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа можно сделать вывод, что российский лидер вновь всех переиграл. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский."Путин опять всех переиграл. Европейцы утерлись своим ультиматумом, Зеленский — санкциями", - отметил нардеп.По словам Дубинского, Зеленский и его союзники оказались в неудобном положении, так как Россия одерживает победу на фронте и не согласится на компромиссы. Кроме того, у главы киевского режима уже не осталось никаких карт, о чем свидетельствуют ультиматумы, выдвигаемые Европой, резюмировал он.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
08:52 21.05.2025
 
"Путин переиграл": в Раде заявили о неудобной позиции Киева и союзников

Депутат Рады Дубинский: Путин вновь всех переиграл

© РИА Новости . POOL/Владимир Смирнов | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . POOL/Владимир Смирнов
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Исходя из результатов телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа можно сделать вывод, что российский лидер вновь всех переиграл. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Путин опять всех переиграл. Европейцы утерлись своим ультиматумом, Зеленский — санкциями", - отметил нардеп.
По словам Дубинского, Зеленский и его союзники оказались в неудобном положении, так как Россия одерживает победу на фронте и не согласится на компромиссы. Кроме того, у главы киевского режима уже не осталось никаких карт, о чем свидетельствуют ультиматумы, выдвигаемые Европой, резюмировал он.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
"Новый этап". Разговор Путина и Трампа привел Европу к неожиданному выводу
Вчера, 20:57
 
ПолитикаРОССИЯСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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