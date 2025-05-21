Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин посетил Курскую область - 21.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250521/putin-857775037.html
Путин посетил Курскую область
Путин посетил Курскую область - 21.05.2025, ПРАЙМ
Путин посетил Курскую область
Глава государства Владимир Путин в среду 20 мая посетил Курскую область, где встретился с волонтерами, которые после вторжения ВСУ приехали помогать жителям... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T08:53+0300
2025-05-21T09:10+0300
политика
общество
россия
владимир путин
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857048999_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_aba63fa8ca420b5730c313807effcc8d.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в среду 20 мая посетил Курскую область, где встретился с волонтерами, которые после вторжения ВСУ приехали помогать жителям региона. Во встрече с главой государства принимали участие представители Народного фронта, Волонтеров Курской области, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и других организаций. Отмечается, что российский лидер посетил строящуюся Курскую АЭС-2, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области в Курчатове.В рамках визита президент отметил, что Вооруженные силы Украины напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны, это дает все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма.Он подчеркнул, что боевики ВСУ, обстреливающие памятники времен Второй мировой войны в приграничье, даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место - потому что идиоты."Даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они такие есть", - подчеркнул президент.Глава государства также отметил, что украинские войска все еще пытаются двигаться в направлении границы России.
https://1prime.ru/20250513/kiev-857523715.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857048999_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5463391a70f5c179a5efd2634f2984ef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, владимир путин, всу
Политика, Общество , РОССИЯ, Владимир Путин, ВСУ
08:53 21.05.2025 (обновлено: 09:10 21.05.2025)
 
Путин посетил Курскую область

Путин встретился с волонтерами, приехавшими помогать жителям Курской области

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с Валерием Герасимовым
Президент Владимир Путин провел совещание с Валерием Герасимовым
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в среду 20 мая посетил Курскую область, где встретился с волонтерами, которые после вторжения ВСУ приехали помогать жителям региона.
Во встрече с главой государства принимали участие представители Народного фронта, Волонтеров Курской области, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и других организаций. Отмечается, что российский лидер посетил строящуюся Курскую АЭС-2, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области в Курчатове.
В рамках визита президент отметил, что Вооруженные силы Украины напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны, это дает все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма.
Он подчеркнул, что боевики ВСУ, обстреливающие памятники времен Второй мировой войны в приграничье, даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место - потому что идиоты.
"Даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они такие есть", - подчеркнул президент.
Глава государства также отметил, что украинские войска все еще пытаются двигаться в направлении границы России.
Флаг Украины у здания Верховной рады - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
СВР: Киев намерен затягивать возвращение в Россию жителей Курской области
13 мая, 14:49
 
ПолитикаОбществоРОССИЯВладимир ПутинВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала