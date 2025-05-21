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Путин посетил Курскую область
Путин посетил Курскую область - 21.05.2025, ПРАЙМ
Путин посетил Курскую область
Глава государства Владимир Путин в среду 20 мая посетил Курскую область, где встретился с волонтерами, которые после вторжения ВСУ приехали помогать жителям... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T08:53+0300
2025-05-21T08:53+0300
2025-05-21T09:10+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в среду 20 мая посетил Курскую область, где встретился с волонтерами, которые после вторжения ВСУ приехали помогать жителям региона. Во встрече с главой государства принимали участие представители Народного фронта, Волонтеров Курской области, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и других организаций. Отмечается, что российский лидер посетил строящуюся Курскую АЭС-2, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области в Курчатове.В рамках визита президент отметил, что Вооруженные силы Украины напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны, это дает все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма.Он подчеркнул, что боевики ВСУ, обстреливающие памятники времен Второй мировой войны в приграничье, даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место - потому что идиоты."Даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они такие есть", - подчеркнул президент.Глава государства также отметил, что украинские войска все еще пытаются двигаться в направлении границы России.
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общество , россия, владимир путин, всу
Политика, Общество , РОССИЯ, Владимир Путин, ВСУ
Путин посетил Курскую область
Путин встретился с волонтерами, приехавшими помогать жителям Курской области
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в среду 20 мая посетил Курскую область, где встретился с волонтерами, которые после вторжения ВСУ приехали помогать жителям региона.
Во встрече с главой государства принимали участие представители Народного фронта, Волонтеров Курской области, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и других организаций. Отмечается, что российский лидер посетил строящуюся Курскую АЭС-2, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области в Курчатове.
В рамках визита президент отметил, что Вооруженные силы Украины напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны, это дает все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма.
Он подчеркнул, что боевики ВСУ, обстреливающие памятники времен Второй мировой войны в приграничье, даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место - потому что идиоты.
"Даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они такие есть", - подчеркнул президент.
Глава государства также отметил, что украинские войска все еще пытаются двигаться в направлении границы России.
СВР: Киев намерен затягивать возвращение в Россию жителей Курской области