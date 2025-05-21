https://1prime.ru/20250521/putin-857776272.html
Путин поручил сохранить выплаты для жителей Курской области
Путин поручил сохранить выплаты для жителей Курской области - 21.05.2025, ПРАЙМ
Путин поручил сохранить выплаты для жителей Курской области
Президент России Владимир Путин поручил сохранять выплату в 65 тысяч рублей для жителей Курской области, пока люди не смогут вернуться в свои дома, сообщила... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T09:20+0300
2025-05-21T09:20+0300
2025-05-21T09:22+0300
общество
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владимир путин
александр хинштейн
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил сохранять выплату в 65 тысяч рублей для жителей Курской области, пока люди не смогут вернуться в свои дома, сообщила пресс-служба Кремля. Путин встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. На встрече глава региона попросил сохранить меру поддержки жителей области в виде выплат в размере 65 тысяч рублей. "Согласен. Так нужно сделать до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома", - сказал Путин.Глава государства также поддержал идею выделять жителям Курской области деньги на ремонт непригодных для жилья помещений за счет бюджетных средств.
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общество , россия, владимир путин, александр хинштейн
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин, Александр Хинштейн
Путин поручил сохранить выплаты для жителей Курской области
Путин поручил сохранить выплату в 65 тысяч рублей для жителей Курской области
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил сохранять выплату в 65 тысяч рублей для жителей Курской области, пока люди не смогут вернуться в свои дома, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. На встрече глава региона попросил сохранить меру поддержки жителей области в виде выплат в размере 65 тысяч рублей.
"Согласен. Так нужно сделать до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома", - сказал Путин.
Глава государства также поддержал идею выделять жителям Курской области деньги на ремонт непригодных для жилья помещений за счет бюджетных средств.
Путин посетил Курскую область