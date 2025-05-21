Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил сохранить выплаты для жителей Курской области - 21.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250521/putin-857776272.html
Путин поручил сохранить выплаты для жителей Курской области
Путин поручил сохранить выплаты для жителей Курской области - 21.05.2025, ПРАЙМ
Путин поручил сохранить выплаты для жителей Курской области
Президент России Владимир Путин поручил сохранять выплату в 65 тысяч рублей для жителей Курской области, пока люди не смогут вернуться в свои дома, сообщила... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T09:20+0300
2025-05-21T09:22+0300
общество
россия
владимир путин
александр хинштейн
https://cdnn.1prime.ru/img/83344/66/833446680_0:169:3043:1880_1920x0_80_0_0_51c117577fcc5546b4af1d32adc273b6.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил сохранять выплату в 65 тысяч рублей для жителей Курской области, пока люди не смогут вернуться в свои дома, сообщила пресс-служба Кремля. Путин встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. На встрече глава региона попросил сохранить меру поддержки жителей области в виде выплат в размере 65 тысяч рублей. "Согласен. Так нужно сделать до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома", - сказал Путин.Глава государства также поддержал идею выделять жителям Курской области деньги на ремонт непригодных для жилья помещений за счет бюджетных средств.
https://1prime.ru/20250521/putin-857775037.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83344/66/833446680_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_d660fde3d3a9e0e23448d91598750e2c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, владимир путин, александр хинштейн
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин, Александр Хинштейн
09:20 21.05.2025 (обновлено: 09:22 21.05.2025)
 
Путин поручил сохранить выплаты для жителей Курской области

Путин поручил сохранить выплату в 65 тысяч рублей для жителей Курской области

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил сохранять выплату в 65 тысяч рублей для жителей Курской области, пока люди не смогут вернуться в свои дома, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. На встрече глава региона попросил сохранить меру поддержки жителей области в виде выплат в размере 65 тысяч рублей.
"Согласен. Так нужно сделать до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома", - сказал Путин.
Глава государства также поддержал идею выделять жителям Курской области деньги на ремонт непригодных для жилья помещений за счет бюджетных средств.
Президент Владимир Путин провел совещание с Валерием Герасимовым
Путин посетил Курскую область
08:53
 
ОбществоРОССИЯВладимир ПутинАлександр Хинштейн
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала