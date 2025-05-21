https://1prime.ru/20250521/putin-857776272.html

Путин поручил сохранить выплаты для жителей Курской области

Путин поручил сохранить выплаты для жителей Курской области - 21.05.2025, ПРАЙМ

Путин поручил сохранить выплаты для жителей Курской области

Президент России Владимир Путин поручил сохранять выплату в 65 тысяч рублей для жителей Курской области, пока люди не смогут вернуться в свои дома, сообщила... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T09:20+0300

2025-05-21T09:20+0300

2025-05-21T09:22+0300

общество

россия

владимир путин

александр хинштейн

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил сохранять выплату в 65 тысяч рублей для жителей Курской области, пока люди не смогут вернуться в свои дома, сообщила пресс-служба Кремля. Путин встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. На встрече глава региона попросил сохранить меру поддержки жителей области в виде выплат в размере 65 тысяч рублей. "Согласен. Так нужно сделать до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома", - сказал Путин.Глава государства также поддержал идею выделять жителям Курской области деньги на ремонт непригодных для жилья помещений за счет бюджетных средств.

https://1prime.ru/20250521/putin-857775037.html

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общество , россия, владимир путин, александр хинштейн