https://1prime.ru/20250521/putin-857779323.html

Путин рассказал о ситуации в приграничных районах Курской области

Путин рассказал о ситуации в приграничных районах Курской области - 21.05.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал о ситуации в приграничных районах Курской области

Ситуация в приграничных районах Курской области остается сложной даже после освобождения территорий от противника, заявил президент России Владимир Путин. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T10:07+0300

2025-05-21T10:07+0300

2025-05-21T10:07+0300

общество

россия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Ситуация в приграничных районах Курской области остается сложной даже после освобождения территорий от противника, заявил президент России Владимир Путин. Путин накануне с рабоче поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона. "Даже после освобождения от противника этих приграничных регионов там все равно обстановка остается сложной", - сказал Путин на встрече.

https://1prime.ru/20250521/putin-857776272.html

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общество , россия, москва, владимир путин