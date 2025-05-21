https://1prime.ru/20250521/putin-857779323.html
Путин рассказал о ситуации в приграничных районах Курской области
Путин рассказал о ситуации в приграничных районах Курской области - 21.05.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о ситуации в приграничных районах Курской области
Ситуация в приграничных районах Курской области остается сложной даже после освобождения территорий от противника, заявил президент России Владимир Путин. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T10:07+0300
2025-05-21T10:07+0300
2025-05-21T10:07+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Ситуация в приграничных районах Курской области остается сложной даже после освобождения территорий от противника, заявил президент России Владимир Путин. Путин накануне с рабоче поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона. "Даже после освобождения от противника этих приграничных регионов там все равно обстановка остается сложной", - сказал Путин на встрече.
https://1prime.ru/20250521/putin-857776272.html
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общество , россия, москва, владимир путин
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин
Путин рассказал о ситуации в приграничных районах Курской области
Путин: обстановка в приграничных районах Курской области остается сложной
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Ситуация в приграничных районах Курской области остается сложной даже после освобождения территорий от противника, заявил президент России Владимир Путин.
Путин накануне с рабоче поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона.
"Даже после освобождения от противника этих приграничных регионов там все равно обстановка остается сложной", - сказал Путин на встрече.
Путин поручил сохранить выплаты для жителей Курской области