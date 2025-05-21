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Путин сообщил, что обсудит расширение льготной ипотеки в Курской области
Путин сообщил, что обсудит расширение льготной ипотеки в Курской области - 21.05.2025, ПРАЙМ
Путин сообщил, что обсудит расширение льготной ипотеки в Курской области
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит с коллегами вопрос расширения льготной ипотеки в Курской области, чтобы ее смогли получить больше жителей. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T10:31+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит с коллегами вопрос расширения льготной ипотеки в Курской области, чтобы ее смогли получить больше жителей. Глава государства накануне посетил Курскую область и провел совещание с руководителями муниципалитетов региона. В ходе встречи член общественной палаты РФ от региона Александр Терновцов предложил Путину расширить действие льготной ипотеки под два процента в Курской области так, чтобы ее смогли получить все жители региона. Путин отметил, что льготная ипотека в Курской области была введена в первую очередь для пострадавших жителей. Но добавил, что вопрос все равно правильный. Глава государства также сообщил, что уже обсуждал эту тему с Минфином. "Обязательно посмотрим, мы все понимаем, в какой ситуации люди. Но тем не менее, конечно, вот это одно из важнейших направлений – строительство жилья в стране. Мы сохраняем эту льготную ипотеку на Дальнем Востоке, в пострадавших районах Курской области и так далее", - сказал Путин.
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Экономика, РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, Дальний Восток, Владимир Путин, Минфин
Путин сообщил, что обсудит расширение льготной ипотеки в Курской области
Путин сообщил, что обсудит вопрос расширения льготной ипотеки в Курской области
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит с коллегами вопрос расширения льготной ипотеки в Курской области, чтобы ее смогли получить больше жителей.
Глава государства накануне посетил Курскую область и провел совещание с руководителями муниципалитетов региона. В ходе встречи член общественной палаты РФ от региона Александр Терновцов предложил Путину расширить действие льготной ипотеки под два процента в Курской области так, чтобы ее смогли получить все жители региона.
Путин отметил, что льготная ипотека в Курской области была введена в первую очередь для пострадавших жителей. Но добавил, что вопрос все равно правильный. Глава государства также сообщил, что уже обсуждал эту тему с Минфином.
"Обязательно посмотрим, мы все понимаем, в какой ситуации люди. Но тем не менее, конечно, вот это одно из важнейших направлений – строительство жилья в стране. Мы сохраняем эту льготную ипотеку на Дальнем Востоке, в пострадавших районах Курской области и так далее", - сказал Путин.
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