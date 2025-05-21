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Путин заявил, что строители выступают за ипотеку по минимальным ставкам

Путин заявил, что строители выступают за ипотеку по минимальным ставкам - 21.05.2025, ПРАЙМ

Путин заявил, что строители выступают за ипотеку по минимальным ставкам

Все, кто отвечает в России за развитие строительного сектора, выступают за ипотеку по минимальным ставкам, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T10:37+0300

2025-05-21T10:37+0300

2025-05-21T10:37+0300

экономика

недвижимость

бизнес

общество

владимир путин

марат хуснуллин

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Все, кто отвечает в России за развитие строительного сектора, выступают за ипотеку по минимальным ставкам, сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства накануне посетил Курскую область и провел совещание с руководителями муниципалитетов региона. В ходе встречи, член общественной палаты РФ от региона Александр Терновцов предложил Путину расширить действие льготной ипотеки под два процента в Курской области, чтобы ее смогли получить все жители региона. Путин в ответ пошутил, что Терновцова на такой вопрос "подговорил" вице-премьер Марат Хуснуллин. "Все, кто отвечает за стройку в стране, они все за сохранение минимальной ипотеки. Это дает возможность сохранить трудовые коллективы, поддержать копании. Но тем не мене подумаем, мы это обсуждали уже", - сказал Путин.

https://1prime.ru/20250521/putin-857780600.html

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недвижимость, бизнес, общество , владимир путин, марат хуснуллин