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Путин заявил, что строители выступают за ипотеку по минимальным ставкам - 21.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин заявил, что строители выступают за ипотеку по минимальным ставкам
Путин заявил, что строители выступают за ипотеку по минимальным ставкам - 21.05.2025, ПРАЙМ
Путин заявил, что строители выступают за ипотеку по минимальным ставкам
Все, кто отвечает в России за развитие строительного сектора, выступают за ипотеку по минимальным ставкам, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T10:37+0300
2025-05-21T10:37+0300
экономика
недвижимость
бизнес
общество
владимир путин
марат хуснуллин
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Все, кто отвечает в России за развитие строительного сектора, выступают за ипотеку по минимальным ставкам, сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства накануне посетил Курскую область и провел совещание с руководителями муниципалитетов региона. В ходе встречи, член общественной палаты РФ от региона Александр Терновцов предложил Путину расширить действие льготной ипотеки под два процента в Курской области, чтобы ее смогли получить все жители региона. Путин в ответ пошутил, что Терновцова на такой вопрос "подговорил" вице-премьер Марат Хуснуллин. "Все, кто отвечает за стройку в стране, они все за сохранение минимальной ипотеки. Это дает возможность сохранить трудовые коллективы, поддержать копании. Но тем не мене подумаем, мы это обсуждали уже", - сказал Путин.
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недвижимость, бизнес, общество , владимир путин, марат хуснуллин
Экономика, Недвижимость, Бизнес, Общество , Владимир Путин, Марат Хуснуллин
10:37 21.05.2025
 
Путин заявил, что строители выступают за ипотеку по минимальным ставкам

Путин: все, кто отвечает за стройку, выступают за минимальную ипотеку

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Все, кто отвечает в России за развитие строительного сектора, выступают за ипотеку по минимальным ставкам, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства накануне посетил Курскую область и провел совещание с руководителями муниципалитетов региона. В ходе встречи, член общественной палаты РФ от региона Александр Терновцов предложил Путину расширить действие льготной ипотеки под два процента в Курской области, чтобы ее смогли получить все жители региона.
Путин в ответ пошутил, что Терновцова на такой вопрос "подговорил" вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Все, кто отвечает за стройку в стране, они все за сохранение минимальной ипотеки. Это дает возможность сохранить трудовые коллективы, поддержать копании. Но тем не мене подумаем, мы это обсуждали уже", - сказал Путин.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Сочи
Путин сообщил, что обсудит расширение льготной ипотеки в Курской области
10:31
 
ЭкономикаНедвижимостьБизнесОбществоВладимир ПутинМарат Хуснуллин
 
 
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