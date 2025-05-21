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Путин заявил, что строители выступают за ипотеку по минимальным ставкам
Путин заявил, что строители выступают за ипотеку по минимальным ставкам - 21.05.2025, ПРАЙМ
Путин заявил, что строители выступают за ипотеку по минимальным ставкам
Все, кто отвечает в России за развитие строительного сектора, выступают за ипотеку по минимальным ставкам, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T10:37+0300
2025-05-21T10:37+0300
2025-05-21T10:37+0300
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недвижимость
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общество
владимир путин
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Все, кто отвечает в России за развитие строительного сектора, выступают за ипотеку по минимальным ставкам, сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства накануне посетил Курскую область и провел совещание с руководителями муниципалитетов региона. В ходе встречи, член общественной палаты РФ от региона Александр Терновцов предложил Путину расширить действие льготной ипотеки под два процента в Курской области, чтобы ее смогли получить все жители региона. Путин в ответ пошутил, что Терновцова на такой вопрос "подговорил" вице-премьер Марат Хуснуллин. "Все, кто отвечает за стройку в стране, они все за сохранение минимальной ипотеки. Это дает возможность сохранить трудовые коллективы, поддержать копании. Но тем не мене подумаем, мы это обсуждали уже", - сказал Путин.
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недвижимость, бизнес, общество , владимир путин, марат хуснуллин
Экономика, Недвижимость, Бизнес, Общество , Владимир Путин, Марат Хуснуллин
Путин заявил, что строители выступают за ипотеку по минимальным ставкам
Путин: все, кто отвечает за стройку, выступают за минимальную ипотеку
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Все, кто отвечает в России за развитие строительного сектора, выступают за ипотеку по минимальным ставкам, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства накануне посетил Курскую область и провел совещание с руководителями муниципалитетов региона. В ходе встречи, член общественной палаты РФ от региона Александр Терновцов предложил Путину расширить действие льготной ипотеки под два процента в Курской области, чтобы ее смогли получить все жители региона.
Путин в ответ пошутил, что Терновцова на такой вопрос "подговорил" вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Все, кто отвечает за стройку в стране, они все за сохранение минимальной ипотеки. Это дает возможность сохранить трудовые коллективы, поддержать копании. Но тем не мене подумаем, мы это обсуждали уже", - сказал Путин.
Путин сообщил, что обсудит расширение льготной ипотеки в Курской области