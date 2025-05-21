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Названы регионы с наибольшим спросом на потребительские кредиты

Названы регионы с наибольшим спросом на потребительские кредиты - 21.05.2025, ПРАЙМ

Названы регионы с наибольшим спросом на потребительские кредиты

Наибольшую финансовую нагрузку по потребительским кредитам в первом квартале 2025 года испытывали жители Дальнего Востока, а наименьшую — Северного Кавказа,... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T05:51+0300

2025-05-21T05:51+0300

2025-05-21T05:51+0300

финансы

бизнес

экономика

дальний восток

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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Наибольшую финансовую нагрузку по потребительским кредитам в первом квартале 2025 года испытывали жители Дальнего Востока, а наименьшую — Северного Кавказа, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", которое есть у РИА Новости. "В первом квартале 2025 года наибольшую финансовую нагрузку по потребительским кредитам испытывали жители Дальневосточного федерального округа — 25%, а наименьшую — заемщики Северо-Кавказского федерального округа (6%)", - говорится в материалах. Годом ранее лидерами были жители Приволжья и Урала — по 29%, а наименьшую нагрузку имели заемщики с Дальнего Востока (17%), отмечают аналитики. Указывается, что в среднем по России нагрузка заемщиков, оформивших потребкредит, за год снизилась с 24% до 15%. Также, по данным сервиса, в начале 2025 года наибольший процент от заработка на погашение всех видов кредитов (потребкредиты, автокредиты, ипотека) и микрозаймов - тратили жители Приволжского федерального округа — 24%, а наименьшей — жители Северо-Кавказского ФО, около 10% от дохода.

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финансы, бизнес, дальний восток