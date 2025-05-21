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Названы регионы с наибольшим спросом на потребительские кредиты - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Названы регионы с наибольшим спросом на потребительские кредиты
Названы регионы с наибольшим спросом на потребительские кредиты - 21.05.2025, ПРАЙМ
Названы регионы с наибольшим спросом на потребительские кредиты
Наибольшую финансовую нагрузку по потребительским кредитам в первом квартале 2025 года испытывали жители Дальнего Востока, а наименьшую — Северного Кавказа,... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T05:51+0300
2025-05-21T05:51+0300
финансы
бизнес
экономика
дальний восток
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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Наибольшую финансовую нагрузку по потребительским кредитам в первом квартале 2025 года испытывали жители Дальнего Востока, а наименьшую — Северного Кавказа, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", которое есть у РИА Новости. "В первом квартале 2025 года наибольшую финансовую нагрузку по потребительским кредитам испытывали жители Дальневосточного федерального округа — 25%, а наименьшую — заемщики Северо-Кавказского федерального округа (6%)", - говорится в материалах. Годом ранее лидерами были жители Приволжья и Урала — по 29%, а наименьшую нагрузку имели заемщики с Дальнего Востока (17%), отмечают аналитики. Указывается, что в среднем по России нагрузка заемщиков, оформивших потребкредит, за год снизилась с 24% до 15%. Также, по данным сервиса, в начале 2025 года наибольший процент от заработка на погашение всех видов кредитов (потребкредиты, автокредиты, ипотека) и микрозаймов - тратили жители Приволжского федерального округа — 24%, а наименьшей — жители Северо-Кавказского ФО, около 10% от дохода.
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4.7
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192
40
192
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финансы, бизнес, дальний восток
Финансы, Бизнес, Экономика, Дальний Восток
05:51 21.05.2025
 
Названы регионы с наибольшим спросом на потребительские кредиты

"Банки.ру": наибольшую нагрузку по потребкредитам испытывали жители Дальнего Востока

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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Наибольшую финансовую нагрузку по потребительским кредитам в первом квартале 2025 года испытывали жители Дальнего Востока, а наименьшую — Северного Кавказа, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", которое есть у РИА Новости.
"В первом квартале 2025 года наибольшую финансовую нагрузку по потребительским кредитам испытывали жители Дальневосточного федерального округа — 25%, а наименьшую — заемщики Северо-Кавказского федерального округа (6%)", - говорится в материалах.
Годом ранее лидерами были жители Приволжья и Урала — по 29%, а наименьшую нагрузку имели заемщики с Дальнего Востока (17%), отмечают аналитики.
Указывается, что в среднем по России нагрузка заемщиков, оформивших потребкредит, за год снизилась с 24% до 15%.
Также, по данным сервиса, в начале 2025 года наибольший процент от заработка на погашение всех видов кредитов (потребкредиты, автокредиты, ипотека) и микрозаймов - тратили жители Приволжского федерального округа — 24%, а наименьшей — жители Северо-Кавказского ФО, около 10% от дохода.
 
ЭкономикаФинансыБизнесДальний Восток
 
 
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