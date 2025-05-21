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Украина представит ЕС 40-страничный документ о санкциях против России
Украина представит ЕС 40-страничный документ о санкциях против России - 21.05.2025, ПРАЙМ
Украина представит ЕС 40-страничный документ о санкциях против России
Украина на следующей неделе готовится представить ЕС 40-страничный документ, в котором призывает усилить санкционное давление на Россию на фоне неопределенности | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T12:50+0300
2025-05-21T12:50+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Украина на следующей неделе готовится представить ЕС 40-страничный документ, в котором призывает усилить санкционное давление на Россию на фоне неопределенности будущего участия в нем Вашингтона, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ. "Ранее не опубликованный украинский документ, который будет представлен ЕС, призывает блок занять более агрессивную и независимую позицию в отношении санкций, поскольку нависла неопределенность в отношении будущей роли Вашингтона. Среди 40 страниц рекомендаций были призывы принять законодательство, которое ускорит арест активов ЕС у лиц, находящихся под санкциями, и отправить их на Украину", - пишет агентство. Документ также призывает ЕС рассмотреть возможность принятия решений в отношении санкций через мнение большинства, чтобы не допустить блокирования отдельными государствами мер, которые обычно требуют единогласного мнения. Отмечается, что документ будет представлен ЕС на следующей неделе в то время как Украина обеспокоена тем, что отход Вашингтона от западного консенсуса по санкциям может также вызвать колебания в ЕС. "Выход Америки из режима санкций был бы огромным ударом по единству ЕС. Огромным", - заявил агентству высокопоставленный чиновник украинского правительства.
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Экономика, ЗАПАД, ВАШИНГТОН, Владимир Путин, ЕС
Украина представит ЕС 40-страничный документ о санкциях против России
Reuters: Украина готовит 40-страничный документ о санкциях против России
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Украина на следующей неделе готовится представить ЕС 40-страничный документ, в котором призывает усилить санкционное давление на Россию на фоне неопределенности будущего участия в нем Вашингтона, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ.
"Ранее не опубликованный украинский документ, который будет представлен ЕС, призывает блок занять более агрессивную и независимую позицию в отношении санкций, поскольку нависла неопределенность в отношении будущей роли Вашингтона. Среди 40 страниц рекомендаций были призывы принять законодательство, которое ускорит арест активов ЕС у лиц, находящихся под санкциями, и отправить их на Украину", - пишет агентство.
Документ также призывает ЕС рассмотреть возможность принятия решений в отношении санкций через мнение большинства, чтобы не допустить блокирования отдельными государствами мер, которые обычно требуют единогласного мнения.
Отмечается, что документ будет представлен ЕС на следующей неделе в то время как Украина обеспокоена тем, что отход Вашингтона от западного консенсуса по санкциям может также вызвать колебания в ЕС.
"Выход Америки из режима санкций был бы огромным ударом по единству ЕС. Огромным", - заявил агентству высокопоставленный чиновник украинского правительства.
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