https://1prime.ru/20250521/rosatom-857786714.html

Глава "Росатома" рассказал о строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии

Глава "Росатома" рассказал о строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии - 21.05.2025, ПРАЙМ

Глава "Росатома" рассказал о строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии

"Росатом" делает все для начала сооружения АЭС "Пакш-2" в Венгрии в нынешнем году, но реализация этих планов зависит не только от российской стороны, заявил... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T12:49+0300

2025-05-21T12:49+0300

2025-05-21T12:49+0300

россия

москва

венгрия

алексей лихачев

аэс "пакш-2"

росатом

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. "Росатом" делает все для начала сооружения АЭС "Пакш-2" в Венгрии в нынешнем году, но реализация этих планов зависит не только от российской стороны, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы делаем все, чтобы это (начало собственно строительства первого блока АЭС "Пакш-2" - ред.) было в этом году. Но в данном случае это зависит не только от нас", - сказал Лихачев журналистам.

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