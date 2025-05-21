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Глава "Росатома" рассказал о строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Глава "Росатома" рассказал о строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Глава "Росатома" рассказал о строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии - 21.05.2025, ПРАЙМ
Глава "Росатома" рассказал о строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии
"Росатом" делает все для начала сооружения АЭС "Пакш-2" в Венгрии в нынешнем году, но реализация этих планов зависит не только от российской стороны, заявил... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T12:49+0300
2025-05-21T12:49+0300
россия
москва
венгрия
алексей лихачев
аэс "пакш-2"
росатом
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. "Росатом" делает все для начала сооружения АЭС "Пакш-2" в Венгрии в нынешнем году, но реализация этих планов зависит не только от российской стороны, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы делаем все, чтобы это (начало собственно строительства первого блока АЭС "Пакш-2" - ред.) было в этом году. Но в данном случае это зависит не только от нас", - сказал Лихачев журналистам.
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россия, москва, венгрия, алексей лихачев, аэс "пакш-2", росатом
РОССИЯ, МОСКВА, ВЕНГРИЯ, Алексей Лихачев, АЭС "Пакш-2", Росатом
12:49 21.05.2025
 
Глава "Росатома" рассказал о строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии

Лихачев: "Росатом" делает все для начала строительства АЭС в Венгрии в этом году

© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. "Росатом" делает все для начала сооружения АЭС "Пакш-2" в Венгрии в нынешнем году, но реализация этих планов зависит не только от российской стороны, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы делаем все, чтобы это (начало собственно строительства первого блока АЭС "Пакш-2" - ред.) было в этом году. Но в данном случае это зависит не только от нас", - сказал Лихачев журналистам.
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РОССИЯМОСКВАВЕНГРИЯАлексей ЛихачевАЭС "Пакш-2"Росатом
 
 
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