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"Росатом" вышел на финальный этап переговоров по новым АЭС в ряде стран
"Росатом" вышел на финальный этап переговоров по новым АЭС в ряде стран - 21.05.2025, ПРАЙМ
"Росатом" вышел на финальный этап переговоров по новым АЭС в ряде стран
"Росатом" ожидает скорого пополнения своего портфеля заказов на строительство АЭС за рубежом, ряд переговоров об этом сейчас завершается, заявил журналистам... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T13:27+0300
2025-05-21T13:27+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. "Росатом" ожидает скорого пополнения своего портфеля заказов на строительство АЭС за рубежом, ряд переговоров об этом сейчас завершается, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Думаю, что в ближайшее время у нас появится еще несколько объектов за рубежом - и у наших близких соседей, и в странах, которые находятся чуть подальше. Ряд переговоров находятся в финальной стадии на сегодняшний день", - сказал Лихачев на правительственном часе в Совете Федерации.
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москва, алексей лихачев, росатом, совет федерации
Энергетика, МОСКВА, Алексей Лихачев, Росатом, Совет Федерации
"Росатом" вышел на финальный этап переговоров по новым АЭС в ряде стран
Лихачев: "Росатом" ожидает скорого пополнения портфеля заказов на АЭС за рубежом
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. "Росатом" ожидает скорого пополнения своего портфеля заказов на строительство АЭС за рубежом, ряд переговоров об этом сейчас завершается, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Думаю, что в ближайшее время у нас появится еще несколько объектов за рубежом - и у наших близких соседей, и в странах, которые находятся чуть подальше. Ряд переговоров находятся в финальной стадии на сегодняшний день", - сказал Лихачев на правительственном часе в Совете Федерации.
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