Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" вышел на финальный этап переговоров по новым АЭС в ряде стран - 21.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250521/rosatom-857788756.html
"Росатом" вышел на финальный этап переговоров по новым АЭС в ряде стран
"Росатом" вышел на финальный этап переговоров по новым АЭС в ряде стран - 21.05.2025, ПРАЙМ
"Росатом" вышел на финальный этап переговоров по новым АЭС в ряде стран
"Росатом" ожидает скорого пополнения своего портфеля заказов на строительство АЭС за рубежом, ряд переговоров об этом сейчас завершается, заявил журналистам... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T13:27+0300
2025-05-21T13:27+0300
энергетика
москва
алексей лихачев
росатом
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/82696/81/826968145_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_0b8565c779e8bb2a3aba4f883a345044.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. "Росатом" ожидает скорого пополнения своего портфеля заказов на строительство АЭС за рубежом, ряд переговоров об этом сейчас завершается, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Думаю, что в ближайшее время у нас появится еще несколько объектов за рубежом - и у наших близких соседей, и в странах, которые находятся чуть подальше. Ряд переговоров находятся в финальной стадии на сегодняшний день", - сказал Лихачев на правительственном часе в Совете Федерации.
https://1prime.ru/20250520/rosatom-857750534.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82696/81/826968145_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_31274808e53de3d7d7e9fd9de3e38248.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, алексей лихачев, росатом, совет федерации
Энергетика, МОСКВА, Алексей Лихачев, Росатом, Совет Федерации
13:27 21.05.2025
 
"Росатом" вышел на финальный этап переговоров по новым АЭС в ряде стран

Лихачев: "Росатом" ожидает скорого пополнения портфеля заказов на АЭС за рубежом

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАтомная электростанция
Атомная электростанция - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. "Росатом" ожидает скорого пополнения своего портфеля заказов на строительство АЭС за рубежом, ряд переговоров об этом сейчас завершается, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Думаю, что в ближайшее время у нас появится еще несколько объектов за рубежом - и у наших близких соседей, и в странах, которые находятся чуть подальше. Ряд переговоров находятся в финальной стадии на сегодняшний день", - сказал Лихачев на правительственном часе в Совете Федерации.
Ледокол Россия проводит суда - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
"Росатом" завершил изготовление реакторной установки для ледокола "Россия"
Вчера, 14:00
 
ЭнергетикаМОСКВААлексей ЛихачевРосатомСовет Федерации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала