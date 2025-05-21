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Роспотребнадзор рассказал, как правильно хранить чай - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно хранить чай
Роспотребнадзор рассказал, как правильно хранить чай - 21.05.2025, ПРАЙМ
Роспотребнадзор рассказал, как правильно хранить чай
Заварку не следует хранить в течение нескольких дней, а для чая нужно выбирать тёмные, сухие и прохладные места, рассказали РИА Новости в пресс-службе... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T03:17+0300
2025-05-21T03:17+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Заварку не следует хранить в течение нескольких дней, а для чая нужно выбирать тёмные, сухие и прохладные места, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзоре. Там уточнили, что в зависимости от степени ферментации различают шесть основных видов чая: чёрный, зелёный, пуэр, белый, улун и жёлтый. "Упаковка чая должна быть целой, не деформированной и изготовленной из материалов, разрешённых для контакта с пищевыми продуктами. На маркировке обязательно должны быть указаны название продукта, состав, адрес изготовителя, дата упаковки, масса нетто, условия хранения и срок годности", - сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что качественные сухие чайные листья должны иметь одинаковый оттенок, размер и плотность, быть без поломанных листьев, стеблей и посторонних включений. "Настой из качественного чая будет иметь высокую прозрачность, яркий однородный цвет и нежный аромат, тогда как запахи гари или плесени указывают на некачественный продукт", - пояснили в ведомстве. Роспотребнадзор рекомендовал для оптимального хранения чая выбирать тёмные, сухие и прохладные места, чтобы сохранить его вкусовые качества. Он обладает высокой биологической ценностью благодаря катехинам, кофеину, L-теанину и другим активным веществам, которые обеспечивают антиоксидантные, противовоспалительные и антимикробные свойства. "Правильное приготовление настоя также имеет значение: ферментированные виды чая лучше заваривать водой около 90°C, в то время как зелёный и белый чай требуют температуры не выше 75-80°C", - уточнили в пресс-службе. Там добавили, что использование кипящей воды может привести к горькому вкусу и снижению качества напитка. "Свежеприготовленный чай является наиболее полезным и ароматным; хранение заварки в течение нескольких дней может создать риск для здоровья из-за возможного размножения болезнетворных бактерий", - рассказали в ведомстве.
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бизнес, общество , здоровье, москва, роспотребнадзор
Бизнес, Общество , Здоровье, МОСКВА, Роспотребнадзор
03:17 21.05.2025
 
Роспотребнадзор рассказал, как правильно хранить чай

Роспотребнадзор: заварку не следует хранить в течение нескольких дней

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Заварку не следует хранить в течение нескольких дней, а для чая нужно выбирать тёмные, сухие и прохладные места, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзоре.
Там уточнили, что в зависимости от степени ферментации различают шесть основных видов чая: чёрный, зелёный, пуэр, белый, улун и жёлтый.
"Упаковка чая должна быть целой, не деформированной и изготовленной из материалов, разрешённых для контакта с пищевыми продуктами. На маркировке обязательно должны быть указаны название продукта, состав, адрес изготовителя, дата упаковки, масса нетто, условия хранения и срок годности", - сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что качественные сухие чайные листья должны иметь одинаковый оттенок, размер и плотность, быть без поломанных листьев, стеблей и посторонних включений.
"Настой из качественного чая будет иметь высокую прозрачность, яркий однородный цвет и нежный аромат, тогда как запахи гари или плесени указывают на некачественный продукт", - пояснили в ведомстве.
Роспотребнадзор рекомендовал для оптимального хранения чая выбирать тёмные, сухие и прохладные места, чтобы сохранить его вкусовые качества. Он обладает высокой биологической ценностью благодаря катехинам, кофеину, L-теанину и другим активным веществам, которые обеспечивают антиоксидантные, противовоспалительные и антимикробные свойства.
"Правильное приготовление настоя также имеет значение: ферментированные виды чая лучше заваривать водой около 90°C, в то время как зелёный и белый чай требуют температуры не выше 75-80°C", - уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что использование кипящей воды может привести к горькому вкусу и снижению качества напитка.
"Свежеприготовленный чай является наиболее полезным и ароматным; хранение заварки в течение нескольких дней может создать риск для здоровья из-за возможного размножения болезнетворных бактерий", - рассказали в ведомстве.
 
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