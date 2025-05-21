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Россельхозбанк нарастил кредитование агропромышленного комплекса - 21.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250521/rosselkhozbank--857775313.html
Россельхозбанк нарастил кредитование агропромышленного комплекса
Россельхозбанк нарастил кредитование агропромышленного комплекса - 21.05.2025, ПРАЙМ
Россельхозбанк нарастил кредитование агропромышленного комплекса
Россельхозбанк (РСХБ) предоставил агропромышленному комплексу России за первые четыре месяца 2025 года кредитных средств на 666,3 миллиарда рублей, что на 11,9% | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T09:02+0300
2025-05-21T09:02+0300
экономика
финансы
сельское хозяйство
россельхозбанк
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Россельхозбанк (РСХБ) предоставил агропромышленному комплексу России за первые четыре месяца 2025 года кредитных средств на 666,3 миллиарда рублей, что на 11,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости председатель правления кредитной организации Борис Листов. "Россельхозбанк в 2025 году предоставил агропромышленному комплексу страны 666,3 миллиарда рублей, что на 11,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. … Мы фиксируем рост кредитования по всем клиентским сегментам, но особенно он заметен у микро- и среднего бизнеса: увеличение почти в полтора раза год к году. Это свидетельствует о хорошей динамике развития агропромышленного комплекса, его финансовой устойчивости и амбициозных планах", – сообщил Листов, говоря о результатах за январь-апрель. Он отметил, что 271,6 миллиарда рублей были направлены на сезонные работы и эта сумма на 4,6% больше, чем за аналогичный период год назад. Также объем льготного кредитования сезонных полевых работ вырос на 9% - до 113,9 миллиарда рублей. Кроме того, банк за первые четыре месяца 2025 года выделил экспортно ориентированным агропредприятиям 219,2 миллиарда рублей, что на 34,4% больше, чем годом ранее, добавил глава РСХБ.
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финансы, сельское хозяйство, россельхозбанк
Экономика, Финансы, Сельское хозяйство, Россельхозбанк
09:02 21.05.2025
 
Россельхозбанк нарастил кредитование агропромышленного комплекса

Россельхозбанк за январь-апрель предоставил АПК России 666,3 миллиарда рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРоссельхозБанк
РоссельхозБанк - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Россельхозбанк (РСХБ) предоставил агропромышленному комплексу России за первые четыре месяца 2025 года кредитных средств на 666,3 миллиарда рублей, что на 11,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости председатель правления кредитной организации Борис Листов.
"Россельхозбанк в 2025 году предоставил агропромышленному комплексу страны 666,3 миллиарда рублей, что на 11,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. … Мы фиксируем рост кредитования по всем клиентским сегментам, но особенно он заметен у микро- и среднего бизнеса: увеличение почти в полтора раза год к году. Это свидетельствует о хорошей динамике развития агропромышленного комплекса, его финансовой устойчивости и амбициозных планах", – сообщил Листов, говоря о результатах за январь-апрель.
Он отметил, что 271,6 миллиарда рублей были направлены на сезонные работы и эта сумма на 4,6% больше, чем за аналогичный период год назад. Также объем льготного кредитования сезонных полевых работ вырос на 9% - до 113,9 миллиарда рублей.
Кроме того, банк за первые четыре месяца 2025 года выделил экспортно ориентированным агропредприятиям 219,2 миллиарда рублей, что на 34,4% больше, чем годом ранее, добавил глава РСХБ.
РоссельхозБанк - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
Россельхозбанк нарастил кредитование сезонных полевых работ
4 апреля, 09:03
 
ЭкономикаФинансыСельское хозяйствоРоссельхозбанк
 
 
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