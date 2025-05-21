https://1prime.ru/20250521/rosselkhozbank--857775313.html

Россельхозбанк нарастил кредитование агропромышленного комплекса

Россельхозбанк нарастил кредитование агропромышленного комплекса - 21.05.2025, ПРАЙМ

Россельхозбанк нарастил кредитование агропромышленного комплекса

Россельхозбанк (РСХБ) предоставил агропромышленному комплексу России за первые четыре месяца 2025 года кредитных средств на 666,3 миллиарда рублей, что на 11,9% | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T09:02+0300

2025-05-21T09:02+0300

2025-05-21T09:02+0300

экономика

финансы

сельское хозяйство

россельхозбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/84097/71/840977158_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79d7a784ddcdeff306f2a3989f7cef85.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Россельхозбанк (РСХБ) предоставил агропромышленному комплексу России за первые четыре месяца 2025 года кредитных средств на 666,3 миллиарда рублей, что на 11,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости председатель правления кредитной организации Борис Листов. "Россельхозбанк в 2025 году предоставил агропромышленному комплексу страны 666,3 миллиарда рублей, что на 11,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. … Мы фиксируем рост кредитования по всем клиентским сегментам, но особенно он заметен у микро- и среднего бизнеса: увеличение почти в полтора раза год к году. Это свидетельствует о хорошей динамике развития агропромышленного комплекса, его финансовой устойчивости и амбициозных планах", – сообщил Листов, говоря о результатах за январь-апрель. Он отметил, что 271,6 миллиарда рублей были направлены на сезонные работы и эта сумма на 4,6% больше, чем за аналогичный период год назад. Также объем льготного кредитования сезонных полевых работ вырос на 9% - до 113,9 миллиарда рублей. Кроме того, банк за первые четыре месяца 2025 года выделил экспортно ориентированным агропредприятиям 219,2 миллиарда рублей, что на 34,4% больше, чем годом ранее, добавил глава РСХБ.

https://1prime.ru/20250404/rosselkhozbank-856373490.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, сельское хозяйство, россельхозбанк