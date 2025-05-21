https://1prime.ru/20250521/rosselkhozbank--857775313.html
Россельхозбанк нарастил кредитование агропромышленного комплекса
Россельхозбанк нарастил кредитование агропромышленного комплекса - 21.05.2025, ПРАЙМ
Россельхозбанк нарастил кредитование агропромышленного комплекса
Россельхозбанк (РСХБ) предоставил агропромышленному комплексу России за первые четыре месяца 2025 года кредитных средств на 666,3 миллиарда рублей, что на 11,9% | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T09:02+0300
2025-05-21T09:02+0300
2025-05-21T09:02+0300
экономика
финансы
сельское хозяйство
россельхозбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/84097/71/840977158_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79d7a784ddcdeff306f2a3989f7cef85.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Россельхозбанк (РСХБ) предоставил агропромышленному комплексу России за первые четыре месяца 2025 года кредитных средств на 666,3 миллиарда рублей, что на 11,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости председатель правления кредитной организации Борис Листов. "Россельхозбанк в 2025 году предоставил агропромышленному комплексу страны 666,3 миллиарда рублей, что на 11,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. … Мы фиксируем рост кредитования по всем клиентским сегментам, но особенно он заметен у микро- и среднего бизнеса: увеличение почти в полтора раза год к году. Это свидетельствует о хорошей динамике развития агропромышленного комплекса, его финансовой устойчивости и амбициозных планах", – сообщил Листов, говоря о результатах за январь-апрель. Он отметил, что 271,6 миллиарда рублей были направлены на сезонные работы и эта сумма на 4,6% больше, чем за аналогичный период год назад. Также объем льготного кредитования сезонных полевых работ вырос на 9% - до 113,9 миллиарда рублей. Кроме того, банк за первые четыре месяца 2025 года выделил экспортно ориентированным агропредприятиям 219,2 миллиарда рублей, что на 34,4% больше, чем годом ранее, добавил глава РСХБ.
https://1prime.ru/20250404/rosselkhozbank-856373490.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84097/71/840977158_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_471be7d2469826fa115a63ca15c4c7a1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, сельское хозяйство, россельхозбанк
Экономика, Финансы, Сельское хозяйство, Россельхозбанк
Россельхозбанк нарастил кредитование агропромышленного комплекса
Россельхозбанк за январь-апрель предоставил АПК России 666,3 миллиарда рублей
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Россельхозбанк (РСХБ) предоставил агропромышленному комплексу России за первые четыре месяца 2025 года кредитных средств на 666,3 миллиарда рублей, что на 11,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости председатель правления кредитной организации Борис Листов.
"Россельхозбанк в 2025 году предоставил агропромышленному комплексу страны 666,3 миллиарда рублей, что на 11,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. … Мы фиксируем рост кредитования по всем клиентским сегментам, но особенно он заметен у микро- и среднего бизнеса: увеличение почти в полтора раза год к году. Это свидетельствует о хорошей динамике развития агропромышленного комплекса, его финансовой устойчивости и амбициозных планах", – сообщил Листов, говоря о результатах за январь-апрель.
Он отметил, что 271,6 миллиарда рублей были направлены на сезонные работы и эта сумма на 4,6% больше, чем за аналогичный период год назад. Также объем льготного кредитования сезонных полевых работ вырос на 9% - до 113,9 миллиарда рублей.
Кроме того, банк за первые четыре месяца 2025 года выделил экспортно ориентированным агропредприятиям 219,2 миллиарда рублей, что на 34,4% больше, чем годом ранее, добавил глава РСХБ.
Россельхозбанк нарастил кредитование сезонных полевых работ