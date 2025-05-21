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День полярника в России

День полярника в России - 21.05.2025, ПРАЙМ

День полярника в России

День полярника отмечается в России в среду. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T01:25+0300

2025-05-21T01:25+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. День полярника отмечается в России в среду. Ниже приводится справочная информация. 21 мая в России отмечается День полярника. Впервые он праздновался в 2013 году. С инициативой учреждения нового профессионального праздника в декабре 2012 года выступили члены Совета Федерации, в частности, сенатор, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в Арктике Артур Чилингаров (1939-2024). 21 мая 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении Дня полярника в России. Дата праздника – 21 мая – выбрана не случайно: в этот день в 1937 году начала работу первая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции "Северный полюс", которая позднее была названа "Северный полюс-1" ("СП-1"). Решение об организации в Арктике дрейфующей научной станции Политбюро ЦК ВКП(б) приняло в феврале 1936 года. Станция предназначалась для проведения океанографических, метеорологических и геофизических исследований в интересах народно-хозяйственного освоения Крайнего Севера (в том числе судоходства по Северному морскому пути), обеспечения планировавшихся трансарктических перелетов советских самолетов и т.п. После рассмотрения различных способов доставки на Северный полюс полярников и грузов был принят вариант транспортировки их самолетами с посадкой на лед. Начальником первой советской высокоширотной экспедиции "Север-1" был назначен академик Отто Шмидт. Начальником полярной станции "Северный полюс-1" был утвержден Иван Папанин; в персонал станции были включены океанолог Петр Ширшов, геофизик-метеоролог Евгений Федоров, радист Эрнст Кренкель. В качестве транспортных самолетов выбрали АНТ-6 (ТБ-3) Андрея Туполева, отвечавшие необходимым требованиям по грузоподъемности и дальности полета. Четыре таких самолета, названных "Авиаарктика", были доработаны применительно к арктическим условиям (кабины экипажа сделали закрытыми, улучшили герметизацию самолета и т.д.). Командиром летного отряда и флагманского АНТ-6 был назначен Михаил Водопьянов. Для разведки погоды и ледовой обстановки в отряд включили также двухдвигательный самолет АНТ-7 (Р-6). Исходная база для броска на полюс была организована на острове Рудольфа, самом северном из островов архипелага Земля Франца-Иосифа, являющемся ближайшей к Северному полюсу сушей (расстояние – около 900 километров). Туда заблаговременно по морю доставили запасы горючего и продовольствия, был установлен радиомаяк и подготовлен аэродром. Перебазирование отряда самолетов из Москвы на остров Рудольфа ввиду неблагоприятных погодных условий и весенней распутицы на промежуточных аэродромах заняло около месяца (с 22 марта по 19 апреля 1937 года). Летели с посадками в Холмогорах (здесь на самолетах колесное шасси заменили лыжами), Нарьян-Маре и на полярной станции Маточкин Шар. Старт на полюс предполагался при установлении благоприятной погоды. 21 мая 1937 года флагманский самолет экспедиции поднялся с острова Рудольфа и, перелетев 20 километров за Северный полюс, приземлился на дрейфующую льдину. На самолете прилетели 13 человек, в том числе четверо полярников. Следующие самолеты задержались, и вся экспедиция выгрузилась на лед только 5 июня. 6 июня 1937 года состоялось торжественное открытие станции "Северный полюс-1", в тот же день самолеты, доставившие на полюс зимовщиков и 10 тонн грузов, отправились в обратный путь. Станция "СП-1" пробыла на льдине 274 дня. Начавшийся 21 мая 1937 года дрейф станции закончился 16 февраля 1938 года. За девять месяцев льдина проплыла 2100 километров, перенеся полярников от точки полюса к берегам Гренландии. Ледяной дрейф должен был продлиться около года. Считалось, что средняя скорость движения льдины в направлении Атлантического океана составляет около 1-2 мили (1,6-3,2 километра) в сутки и через 10-12 месяцев она отойдет к югу примерно до 83-81° северной широты. Здесь предполагалось снять зимовщиков самолетами. Но уже в первые месяцы жизни на льдине выяснилось, что она движется быстрее, чем ожидалось. За сутки льдина проходила до 35 километров. Описав небольшую петлю на 84° северной широты, льдина снова устремилась на юг. Вскоре ее вынесло в Гренландское море. В июне средняя температура воздуха достигла плюс двух градусов. Стало наблюдаться сильное торошение (образование нагромождений и обломков морского льда в процессе его деформации за счет бокового сжатия). Опасаясь разлома льдины, полярники подготовили аварийный запас, разместив его на трех нартах. Изначально это была огромная льдина, достигающая несколько квадратных километров, но к моменту, когда полярников снимали с нее, она уже стала размером с волейбольную площадку. Когда льдина сократилась до критических размеров, Папанин был вынужден просить помощи в эвакуации станции. Самолеты на расколотую и хрупкую льдину сесть уже не могли. 11 января 1938 года на спасение папанинцев вышел маленький пароход "Мурманец", но пробиться к дрейфующей станции ему оказалось не под силу. 3 февраля снялся с якоря ледокольный пароход "Таймыр", 7 февраля – "Мурман", а из Кронштадта вышел, досрочно закончив ремонт, ледокол "Ермак". В спасательной операции принимали участие подводные лодки Северного флота Д-3, Щ404 и Щ-402, выполняя задачи по обеспечению радиосвязи между ледоколами и базой Северного флота. В этом походе подводная лодка Д-3 впервые в истории военно-морского флота СССР осуществила подледное плавание – форсируя большие полосы льда, 30 минут шла подо льдами. Вечером 13 февраля было получено известие, что ледоколы "Мурман" и "Таймыр" подходят к льдине с полярниками. Подводные лодки получили приказ возвращаться в базу. 19 февраля 1938 года полярников сняли с льдины "Таймыр" и "Мурман" в нескольких десятках километров от берегов Гренландии, 14 марта 1938 года участники первой арктической дрейфующей экспедиции прибыли в Ленинград (ныне Санкт-Петербург), а затем в Москву. На станции "Северный полюс-1" был собран уникальный для того времени научный материал, который впервые в истории дал возможность получить достоверные данные о природе Северного полюса и процессах, происходящих на этой территории. Метеосводки со станции "СП-1" не только давали краткосрочные прогнозы, но и позволяли сделать важные выводы о характере атмосферных процессов в центре Арктики. Впервые были получены надежные экспериментальные данные о параметрах атмосферы и океана в центральных районах Арктики. В результате проведенных гидрологических, геомагнитных и метеорологических наблюдений, имевших большое значение для освоения Арктики, было установлено, что теплые атлантические воды глубинным течением проникают к Северному полюсу, что опровергло представление о безжизненности приполярного региона. Члены полярной станции "Северный полюс-1" участвовали в метеорологическом обеспечении перелетов экипажей Валерия Чкалова и Михаила Громова через Северный полюс в Америку. После экспедиции всем четверым участникам экспедиции были присвоены звания Героев Советского Союза, в марте 1938 года Папанину, Кренкелю, Федорову и Ширшову были присвоены звания докторов географических наук. Концепция дрейфующих полярных станций в Арктике была признана удачной: за "СП-1" в 1950 году последовала станция "СП-2" под руководством Михаила Сомова, впоследствии основавшего первые советские станции в Антарктиде. К концу 1950-х годов дрейфующие экспедиции "Северный полюс" стали практически постоянными. Самой длительной экспедицией серии стала "СП-22", начавшая работу в сентябре 1973 года и завершившаяся 8 апреля 1982 года. С 1991 по 2003 год арктические дрейфующие станции "Северный полюс" не действовали, первая после перерыва станция "СП-32" стартовала 25 апреля 2003 года. Программа таких станций была свернута в 2013 году после эвакуации "Северного полюса-40" из-за аномальных природных процессов в арктической зоне. В 2015 году российская станция функционировала не в годовом, а в сезонном режиме, и проработала с 18 апреля по 9 августа 2015 года. Происходящие изменения ледовых условий в высокоширотной Арктике сделали работу ученых на дрейфующем льду весьма сложной. Продолжить исследовательские традиции морских, воздушных экспедиций и дрейфующих станций "Северный полюс" в высокоширотной Арктике был призван проект "Трансарктика-2019", организованный Росгидрометом. Экспедиция "Трансарктика-2019" стартовала 20 марта 2019 года на борту научно-экспедиционного судна "Академик Трешников". Она включала четыре этапа, на каждом из которых были проведены натурные междисциплинарные исследования изменений природной среды Северного Ледовитого океана. По масштабам, длительности и объемам работ это была одна из самых крупных экспедиций последних десятилетий. Впервые почти за три десятилетия ученым удалось в течение одного сезона весна – осень провести мониторинг состояния природной среды всех морей российской Арктики и, частично, глубоководного Арктического бассейна, получить уникальные данные о процессах, проходящих в океане и атмосфере региона, особенностях энерго- и массобмена на границах сред. С 2000 года организуется комплексная высокоширотная арктическая экспедиция и одноименная дрейфующая база "Барнео". В апреле 2018 года Росгидромет и АО "Адмиралтейские верфи" заключили контракт на строительство ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) "Северный полюс". Модельные испытания прошли в ледовом бассейне ААНИИ. Судно спущено на воду 18 декабря 2020 года. В день полярника, 21 мая 2022 года, платформа отправилась на ходовые испытания. Контрольный этап ходовых испытаний судна был завершен в июле 2022 года, в августе ЛСП была передана ААНИИ (Арктический и антарктический научно-исследовательский институт). Ледостойкая платформа "Северный полюс" обладает функционалом научно-исследовательского центра и предназначена для круглогодичных экспедиций в Северном Ледовитом океане. Ученые на борту ледостойкой платформы получают и передают информацию, анализ которой поможет отслеживать климатические изменения. Длина судна – 83,1 метра (чуть короче футбольного поля). Ширина – 22,5 метра. Высота от киля до верхней точки средней мачты составляет 42,5 метра, что равно 13-этажному дому. Водоизмещение – около 10,4 тысячи тонн. Мощность энергетической установки – 4200 киловатт, или около 5 тысяч лошадиных сил. Дизельный двигатель разгоняет судно до десяти узлов (примерно 19 километров в час по сухопутным меркам). Запасы топлива обеспечат автономную работу платформы на срок до двух лет. Создатели заявляют, что ЛСП рассчитана на работу при температуре до минус 50 градусов и влажности 85%. На платформе оборудованы 17 лабораторий. ЛСП позволяет изучать природную среду Арктики комплексно – от дна Северного Ледовитого океана на глубине около 4 тысяч метров, через всю толщу океана, изучая течения, свойства воды и лед, до верхних слоев атмосферы и космоса. Судно оснащено специальными кранами, с помощью которых можно опускать приборы под воду. Само по себе судно – тоже исследовательский прибор. В бортах установлены датчики, с помощью которых будут определять ледовые нагрузки, механику деформаций, разрушения льда при взаимодействии с корпусом платформы. Экипаж судна насчитывает 14 человек, научный персонал – 34 человека. Ледостойкая платформа 15 сентября 2022 года из Мурманска отправилась в первую экспедицию – "Северный полюс-41". Судно своим ходом прибыло к месту начала дрейфа, затем пришвартовалось к кромке выбранного ледового поля и постепенно примерзло к нему, пока судно и льдина не стали единым целым. Таким образом, Россия спустя почти 10 лет возобновила регулярные научные наблюдения в Северном Ледовитом океане. Открытие станции состоялось 2 октября 2022 года. Экспедиция "Северный полюс-41" стала продолжением отечественной программы дрейфующих полярных станций, начавшейся в 1937 году с экспедиции под руководством Папанина. В мае 2024 года Дрейфующая станция "Северный полюс-41" завершила свою работу в высоких широтах Северного Ледовитого океана. За 19 месяцев с начала работы станция "Северный полюс-41", развернутая на базе ЛСП "Северный полюс", преодолела около 3 тысяч морских миль. За период работы станции выполнена программа из 50 направлений междисциплинарных научных исследований, включающих изучение природных компонентов Арктического региона от дна Северного ледовитого океана до стратосферы. В сентябре 2024 года в Арктику отправилась экспедиция "Северный полюс-42", чтобы продолжить фундаментальные исследования природной среды, которые необходимы для понимания процессов глобального изменения климата, сбора важных данных для развития навигации на трассе Северного морского пути и уточнения границ континентального шельфа России. Работа станции "Северный полюс-42" может продлиться до 2026 года. В настоящее время освоение Арктики является одним из приоритетов государственной политики. Современные метеорологические исследования полярных территорий помогают ученым изучать климат Земли, бороться с его изменениями. Особенно это важно для российской Арктики, где реализуются мощные инвестиционные программы для добычи полезных ископаемых, развитию Северного морского пути. Полярные станции, на которых живут и работают ученые, существуют на обоих полюсах нашей планеты. В Антарктике в круглогодичном режиме работают пять станций: "Новолазаревская", "Беллинсгаузен", "Мирный", "Прогресс" и "Восток". В летний период ученые выполняют работы на сезонных полевых базах "Молодежная", "Дружная-4", "Оазис Бангера", "Русская" и "Ленинградская". Один из крупнейших проектов – строительство нового зимовочного комплекса для станции Восток. В январе 2024 года комплекс был введен в эксплуатацию. В здании высотой примерно с пятиэтажный дом, общая площадь помещений которого составляет порядка 2 тысяч квадратных метров, смогут жить и работать в комфорте 35 ученых. Проект имеет геополитическое значение. На станции будут проводить научные исследования мирового уровня. Российские ученые смогут реконструировать климат и газовый состав атмосферы Земли за последние полтора миллиона лет, получать новые данные о роли парниковых газов в глобальных климатических изменениях. С развитием арктических проектов многократно возросло количество населения, причастного к освоению северных территорий. Полярниками стали не только герои-первопроходцы, но и обычные люди, представители множества разных профессий, которые обеспечивали и продолжают обеспечивать деятельность в Арктике. По экспертным оценкам, общее число граждан России, которые могут быть отнесены к полярникам, насчитывает до 2 миллионов человек. В Минприроды полагают, что к полярникам можно отнести специалистов, которые провели в Арктике и Антарктике многие годы, а также жителей районов Крайнего Севера, геологов и океанологов, военнослужащих и газо- и нефтедобытчиков.

арктика

северный ледовитый океан

северный полюс

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общество , россия, арктика, северный ледовитый океан, северный полюс, владимир путин, совет федерации, минприроды