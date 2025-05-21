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Россия в апреле нарастила закупки лимонов в Китае в 2,5 раза

Россия в апреле нарастила закупки лимонов в Китае в 2,5 раза - 21.05.2025, ПРАЙМ

Россия в апреле нарастила закупки лимонов в Китае в 2,5 раза

Россия в апреле этого года нарастила закупки лимонов в Китае в 2,5 раза по сравнению с мартом до исторического рекорда - это произошло на фоне краткосрочной... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T02:17+0300

2025-05-21T02:17+0300

2025-05-21T02:17+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле этого года нарастила закупки лимонов в Китае в 2,5 раза по сравнению с мартом до исторического рекорда - это произошло на фоне краткосрочной угрозы прекращения поставок этих цитрусовых из Турции, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы. Министерство торговли Турции 7 апреля сообщило, что страна приостанавливает экспорт лимонов с 8 апреля из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса. Однако уже 8 апреля турецкие власти решили отказаться от этих планов после встречи с экспортерами и фермерами. За апрель из КНР в Россию прибыло лимонов на 8,2 миллиона долларов за 6,3 тысячи тонн. За месяц объем поставок вырос в 2,5 раза, а за год - в 2,8 раза. Такие объемы стали рекордными за все время торговли двух стран. Таким образом, Россия по итогам апреля сохранила за собой второе место среди главных покупателей китайских лимонов. Ее обошла только Киргизия с импортом на 9,1 миллиона долларов, вытеснившая с первого на третье место Филиппины с 1,6 миллиона долларов. В пятерку также вошли Казахстан (1,3 миллиона) и ОАЭ (1,03 миллиона). Общие объемы экспорта лимонов Китаем в апреле составили почти 26 миллионов долларов (18,8 тысячи тонн). За месяц они выросли в 1,5 раза, а за год - в 1,6 раза. Это стало максимумом с апреля 2020 года.

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россия, мировая экономика, китай, турция, кнр