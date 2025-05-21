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Россия в апреле стала главным экспортером рыбы в Китай
Россия в апреле стала главным экспортером рыбы в Китай - 21.05.2025, ПРАЙМ
Россия в апреле стала главным экспортером рыбы в Китай
Россия в апреле стала главным экспортером рыбы и морепродуктов в Китай, заняв максимальные с весны 2020 года 22,3% от общей стоимости поставок, следует из... | 21.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле стала главным экспортером рыбы и морепродуктов в Китай, заняв максимальные с весны 2020 года 22,3% от общей стоимости поставок, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Так, Россия в апреле увеличила продажи рыбы на китайский рынок на 16% по сравнению с мартом - до 328,2 миллиона долларов. При этом доля российских компаний в общем объеме импорта Поднебесной подскочила до 22,3% - максимума с марта 2020 года, когда она составляла 22,4%.
Главным образом рост поставок произошел за счет удвоения экспорта крабов - до 86,2 миллиона долларов. Помимо крабов, Россия также поставляла значительные объемы замороженной рыбы, в частности, минтай (154,5 миллиона долларов), треску (36,2 миллиона) и пикшу (12,1 миллиона).
В целом Китай в апреле снизил импорт рыбы и морепродуктов примерно на 2% - до 1,5 миллиарда долларов. Помимо России, крупные поставки были у Эквадора (246 миллионов долларов), Вьетнама (134 миллиона) и Норвегии (98 миллионов).
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бизнес, россия, китай, москва, эквадор
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, ЭКВАДОР
Россия в апреле стала главным экспортером рыбы в Китай
Россия в апреле стала главным экспортером рыбы и морепродуктов в Китай
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле стала главным экспортером рыбы и морепродуктов в Китай, заняв максимальные с весны 2020 года 22,3% от общей стоимости поставок, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Так, Россия в апреле увеличила продажи рыбы на китайский рынок на 16% по сравнению с мартом - до 328,2 миллиона долларов. При этом доля российских компаний в общем объеме импорта Поднебесной подскочила до 22,3% - максимума с марта 2020 года, когда она составляла 22,4%.
Главным образом рост поставок произошел за счет удвоения экспорта крабов - до 86,2 миллиона долларов. Помимо крабов, Россия также поставляла значительные объемы замороженной рыбы, в частности, минтай (154,5 миллиона долларов), треску (36,2 миллиона) и пикшу (12,1 миллиона).
В целом Китай в апреле снизил импорт рыбы и морепродуктов примерно на 2% - до 1,5 миллиарда долларов. Помимо России, крупные поставки были у Эквадора (246 миллионов долларов), Вьетнама (134 миллиона) и Норвегии (98 миллионов).