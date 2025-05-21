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Экспорт из Японии в Россию в апреле вырос на 367,8%

Экспорт из Японии в Россию в апреле вырос на 367,8% - 21.05.2025, ПРАЙМ

Экспорт из Японии в Россию в апреле вырос на 367,8%

Экспорт из Японии в Россию медпродукции в апреле вырос на 367,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, пластмасс – на 3336%, такие данные таможни... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T03:26+0300

2025-05-21T03:26+0300

2025-05-21T03:26+0300

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ТОКИО, 21 мая – ПРАЙМ. Экспорт из Японии в Россию медпродукции в апреле вырос на 367,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, пластмасс – на 3336%, такие данные таможни приводит министерство финансов Японии в среду. На 73% вырос экспорт резины в РФ. При этом на 42,4% сократился экспорт электрогенераторов, на 19,4% - автомобилей, на 4,1% - запчастей к ним, на 71,5% сократились поставки в Россию мотоциклов. Всего же экспорт из Японии в Россию в апреле сократился на 3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил 30,54 миллиарда иен (211,7 миллиона долларов). Импорт из России в Японию вырос на 5,6% и составил 57,18 миллиарда иен (396,36 миллиона долларов).

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россия, мировая экономика, япония, токио, рф, минфин японии