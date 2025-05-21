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Россияне в марте-апреле совершили на 22% больше покупок на маркетплейсах

Россияне в марте-апреле совершили на 22% больше покупок на маркетплейсах - 21.05.2025, ПРАЙМ

Россияне в марте-апреле совершили на 22% больше покупок на маркетплейсах

Россияне в марте-апреле совершили на 22% больше покупок на маркетплейсах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и реже покупали офлайн, при этом... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T04:15+0300

2025-05-21T04:15+0300

2025-05-21T04:15+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Россияне в марте-апреле совершили на 22% больше покупок на маркетплейсах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и реже покупали офлайн, при этом сильнее всего сократилось число покупок в косметических и обувных магазинах, говорится в исследовании аналитиков "МТС Банка", которое есть у РИА Новости. "Маркетплейсы продолжают демонстрировать уверенный рост и не только укреплять свои позиции в российской онлайн-торговле, но и способствуют перетоку клиентов из офлайна в онлайн. ... Количество покупок на маркетплейсах в марте-апреле 2025 года увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - выяснили аналитики, изучив данные по картам банка во всех регионах страны в марте-апреле 2024 и 2025 годов. Средний чек покупок на маркетплейсах при этом уменьшился на 9% - до 1710 рублей. В то же время продажи в офлайн магазинах показывают снижение. Сильнее всего количество чеков сократилось в магазинах косметики - на 38%. А вот средний чек вырос на 28%, до 2240 рублей. Покупок в обувных магазинах стало на треть меньше, а их сумма немного выросла - на 3%, до 4220 рублей. Одежду стали приобретать на 24% реже, чем год назад. Снизился и средний чек - на 16%, до 3300 рублей. Также в число отраслей, которые показали самое большое снижение по покупкам, вошли магазины электроники – на 24% (средний чек вырос на 20%, до 5160 рублей), бытовой техники – на 23% (+5%, до 8490 рублей) и товаров для дома - на 13% (-8%, до 2220 рублей). Падение продаж косметики и одежды в офлайне аналитики связывают с ростом числа новых российских брендов - маркетплейсы для них основной канал сбыта. "Покупатели в свою очередь все чаще выбирают маркетплейсы за удобство и широкий ассортимент, в том числе возможность купить продукцию любимых брендов, ушедших из России", - добавили аналитики. При этом они отметили, что неверно оценивать маркетплейсы как прямых конкурентов ритейлерам, так как для последних такие онлайн-площадки становятся дополнительным каналом продаж наряду с собственными онлайн-каналами и офлайн-магазинами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, россия