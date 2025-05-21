https://1prime.ru/20250521/rubio-857800280.html

Рубио назвал безответственным потенциальный разрыв контактов США с Россией

Рубио назвал безответственным потенциальный разрыв контактов США с Россией - 21.05.2025, ПРАЙМ

Рубио назвал безответственным потенциальный разрыв контактов США с Россией

Соединенные Штаты считают безответственным тот сценарий, при котором две крупнейшие ядерные державы друг с другом не общаются, заявил государственный секретарь... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T18:20+0300

2025-05-21T18:20+0300

2025-05-21T18:20+0300

сша

россия

марко рубио

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ВАШИНГТОН, 21 мая – ПРАЙМ. Соединенные Штаты считают безответственным тот сценарий, при котором две крупнейшие ядерные державы друг с другом не общаются, заявил государственный секретарь Марко Рубио, комментируя отношения между Вашингтоном и Москвой, , выступая на слушаниях в Палате представителей конгресса."Это одна из причин, по которой, вне зависимости от ситуации на Украине, должен сохраняться хотя бы какой-то уровень коммуникации между США и Москвой. Честно говоря, это безответственно — когда две крупнейшие ядерные державы не общаются, а именно так было в течение трёх лет", — сказал он.При этом, по словам главы американской дипломатии, поддержание диалога не означает союзнических отношений. "Это не значит, что мы станем союзниками", — уточнил Рубио.

https://1prime.ru/20250520/dialog-857765917.html

сша

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сша, россия, марко рубио