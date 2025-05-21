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Рубио назвал безответственным потенциальный разрыв контактов США с Россией - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Рубио назвал безответственным потенциальный разрыв контактов США с Россией
Рубио назвал безответственным потенциальный разрыв контактов США с Россией - 21.05.2025, ПРАЙМ
Рубио назвал безответственным потенциальный разрыв контактов США с Россией
Соединенные Штаты считают безответственным тот сценарий, при котором две крупнейшие ядерные державы друг с другом не общаются, заявил государственный секретарь... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T18:20+0300
2025-05-21T18:20+0300
сша
россия
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 21 мая – ПРАЙМ. Соединенные Штаты считают безответственным тот сценарий, при котором две крупнейшие ядерные державы друг с другом не общаются, заявил государственный секретарь Марко Рубио, комментируя отношения между Вашингтоном и Москвой, , выступая на слушаниях в Палате представителей конгресса."Это одна из причин, по которой, вне зависимости от ситуации на Украине, должен сохраняться хотя бы какой-то уровень коммуникации между США и Москвой. Честно говоря, это безответственно — когда две крупнейшие ядерные державы не общаются, а именно так было в течение трёх лет", — сказал он.При этом, по словам главы американской дипломатии, поддержание диалога не означает союзнических отношений. "Это не значит, что мы станем союзниками", — уточнил Рубио.
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сша, россия, марко рубио
США, РОССИЯ, Марко Рубио
18:20 21.05.2025
 
Рубио назвал безответственным потенциальный разрыв контактов США с Россией

Рубио: США считают безответственным потенциальный разрыв контактов с Россией

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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ВАШИНГТОН, 21 мая – ПРАЙМ. Соединенные Штаты считают безответственным тот сценарий, при котором две крупнейшие ядерные державы друг с другом не общаются, заявил государственный секретарь Марко Рубио, комментируя отношения между Вашингтоном и Москвой, , выступая на слушаниях в Палате представителей конгресса.
"Это одна из причин, по которой, вне зависимости от ситуации на Украине, должен сохраняться хотя бы какой-то уровень коммуникации между США и Москвой. Честно говоря, это безответственно — когда две крупнейшие ядерные державы не общаются, а именно так было в течение трёх лет", — сказал он.
При этом, по словам главы американской дипломатии, поддержание диалога не означает союзнических отношений.
"Это не значит, что мы станем союзниками", — уточнил Рубио.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
Россия может отказаться от диалога из-за угроз санкциями, предупредил Рубио
Вчера, 21:19
 
СШАРОССИЯМарко Рубио
 
 
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