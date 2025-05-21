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Рубио заявил об отсутствии военных гарантий Киеву по ресурсной сделке
Рубио заявил об отсутствии военных гарантий Киеву по ресурсной сделке - 21.05.2025, ПРАЙМ
Рубио заявил об отсутствии военных гарантий Киеву по ресурсной сделке
США не предоставляли Украине гарантий военного характера в рамках соглашения о редкоземельных металлах, заявил в среду госсекретарь Марко Рубио. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T20:00+0300
2025-05-21T20:00+0300
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ВАШИНГТОН, 21 мая – ПРАЙМ. США не предоставляли Украине гарантий военного характера в рамках соглашения о редкоземельных металлах, заявил в среду госсекретарь Марко Рубио. "Никаких военных гарантий нет", - сказал он на слушаниях в Палате представителей, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, Вашингтон сохраняет возможности введения "разрушительных санкций" в отношении России, однако вместо их применения стремится добиться мира на Украине дипломатическим путём. "Президент (Дональд Трамп - ред.) ясно дал понять, что у него есть варианты по усилению санкций против России, если это потребуется. Он бы предпочёл, чтобы стороны согласились на мирное соглашение, но если это не сработает, он прекрасно осознаёт возможности разрушительных санкций", - заявил глава американской дипломатии.
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Экономика, УКРАИНА, Марко Рубио, США, Дональд Трамп
Рубио заявил об отсутствии военных гарантий Киеву по ресурсной сделке
Рубио: США не давали Украине военных гарантий в рамках сделки по минералам
ВАШИНГТОН, 21 мая – ПРАЙМ. США не предоставляли Украине гарантий военного характера в рамках соглашения о редкоземельных металлах, заявил в среду госсекретарь Марко Рубио.
"Никаких военных гарантий нет", - сказал он на слушаниях в Палате представителей, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, Вашингтон сохраняет возможности введения "разрушительных санкций" в отношении России, однако вместо их применения стремится добиться мира на Украине дипломатическим путём.
"Президент (Дональд Трамп - ред.) ясно дал понять, что у него есть варианты по усилению санкций против России, если это потребуется. Он бы предпочёл, чтобы стороны согласились на мирное соглашение, но если это не сработает, он прекрасно осознаёт возможности разрушительных санкций", - заявил глава американской дипломатии.
СМИ: Украина подписала два допсоглашения с США в рамках ресурсной сделки