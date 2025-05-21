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Рубль ощутимо растет против юаня на Московской бирже в середине недели
Рубль ощутимо растет против юаня на Московской бирже в середине недели - 21.05.2025, ПРАЙМ
Рубль ощутимо растет против юаня на Московской бирже в середине недели
Курс рубля в среду ощутимо прибавляет против юаня на Московской бирже на налоговом периоде, китайская валюта сползает в направлении уровня 11 рублей, следует из | 21.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в среду ощутимо прибавляет против юаня на Московской бирже на налоговом периоде, китайская валюта сползает в направлении уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.36 мск падал на 10 копеек (-0,9%), до 11,08 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,04-11,19 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,02 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,222 против 7,203 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,3%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,75 рубля. РУБЛЬ УВЕРЕННО ПРИБАВЛЯЕТ Юань в среду на Мосбирже ощутимо снижается против рубля: курс китайской валюты направляется к ключевому уровню 11 рублей в условиях конвертации валюты в рубли экспортерами под налоги. "Фактор налогового периода усилил позитивное воздействие на рубль. С приближением к майскому пику фискальных платежей экспортеров (26 и 28 числа) для этих целей все больше компаний продает иностранную валюту, что временно увеличивает ее предложение", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка остается в положительной зоне и составляет 0,14% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,17% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.35 мск повышалась на 0,7%, до 65,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5%, до 99,6 пункта. ПРОГНОЗЫ Накануне стало известно о продлении на год мер валютного контроля, но с текущими параметрами этот фактор не оказывает значимую поддержку рублю, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Курс пока может двигаться вблизи диапазона в 11,1-11,2 рубля за юань", - оценивает он. На фоне налоговых платежей юань в ближайшие сессии может проверить на прочность установленный в середине апреля десятимесячный минимум на отметке 10,96 рубля, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
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Экономика, Рынок, Торги, МОСКВА, РФ, США, "БКС Мир инвестиций"
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в среду ощутимо прибавляет против юаня на Московской бирже на налоговом периоде, китайская валюта сползает в направлении уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.36 мск падал на 10 копеек (-0,9%), до 11,08 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,04-11,19 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,02 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,222 против 7,203 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,3%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,75 рубля.
РУБЛЬ УВЕРЕННО ПРИБАВЛЯЕТ
Юань в среду на Мосбирже ощутимо снижается против рубля: курс китайской валюты направляется к ключевому уровню 11 рублей в условиях конвертации валюты в рубли экспортерами под налоги.
"Фактор налогового периода усилил позитивное воздействие на рубль. С приближением к майскому пику фискальных платежей экспортеров (26 и 28 числа) для этих целей все больше компаний продает иностранную валюту, что временно увеличивает ее предложение", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Юаневая ставка денежного рынка остается в положительной зоне и составляет 0,14% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,17% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.35 мск повышалась на 0,7%, до 65,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5%, до 99,6 пункта.
Накануне стало известно о продлении на год мер валютного контроля, но с текущими параметрами этот фактор не оказывает значимую поддержку рублю, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Курс пока может двигаться вблизи диапазона в 11,1-11,2 рубля за юань", - оценивает он.
На фоне налоговых платежей юань в ближайшие сессии может проверить на прочность установленный в середине апреля десятимесячный минимум на отметке 10,96 рубля, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем среды