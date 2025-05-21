https://1prime.ru/20250521/rynok-857784047.html
Российский рынок акций повышается, ориентируясь на бумаги "Газпрома"
Российский рынок акций повышается, ориентируясь на бумаги "Газпрома" - 21.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций повышается, ориентируясь на бумаги "Газпрома"
Российский рынок акций немного повышается в начале основной сессии среды, ориентируясь на динамику бумаг "Газпрома", следует из данных Московской биржи и... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T11:48+0300
2025-05-21T11:48+0300
2025-05-21T11:48+0300
экономика
рынок
акции
торги
москва
владислав антонов
газпром
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/82724/36/827243607_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_908e9f01df625692d51e126ca839fb33.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций немного повышается в начале основной сессии среды, ориентируясь на динамику бумаг "Газпрома", следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.36 мск увеличивался на 0,18%, до 2828,56 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1% до 1176,12 пункта. В частности, дорожают бумаги "Газпрома" (+1%), рывком вышедшие из минуса в плюс и подскакивавшие в моменте на 3,6%. Игроки рынка ожидают в среду решения совета директоров компании по дивидендам. "Формально у компании есть все основания распределить прибыль в соответствии с дивидендной политикой. Но ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов говорил, что дивиденды "Газпрома" в федеральный бюджет не заложены. Так что интрига сохраняется", - говорит Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Также растут акции "Фосагро" (+0,8%), ВТБ (+0,5%), "Лукойла" (+0,3%). Падают в цене бумаги "Мосбиржи" (-1,2%) после выхода отчета по МСФО за первый квартал, МТС (-1,3%), префы "Транснефти" (-1,2%). Дальнейшую краткосрочную судьбу рынка определит динамика тяжеловесных акций "Газпрома", считает Антонов из компании "Алор брокер". Нужно быть готовым к падению индекса Мосбиржи до 2675 пунктов, говорит финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. "После того как индикатор пройдет вниз отметку 2780 пунктов, идём ниже, искать новый равновесный уровень для отскока", – добавляет он.
https://1prime.ru/20250521/rynok--857773260.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82724/36/827243607_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_0436aece0f6886d6934d32ab58877ac7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, торги, москва, владислав антонов, газпром, втб
Экономика, Рынок, Акции, Торги, МОСКВА, Владислав Антонов, Газпром, ВТБ
Российский рынок акций повышается, ориентируясь на бумаги "Газпрома"
Рынок акций РФ растет в начале сессии, ориентируясь на динамику бумаг "Газпрома"
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций немного повышается в начале основной сессии среды, ориентируясь на динамику бумаг "Газпрома", следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 11.36 мск увеличивался на 0,18%, до 2828,56 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1% до 1176,12 пункта.
В частности, дорожают бумаги "Газпрома" (+1%), рывком вышедшие из минуса в плюс и подскакивавшие в моменте на 3,6%. Игроки рынка ожидают в среду решения совета директоров компании по дивидендам.
"Формально у компании есть все основания распределить прибыль в соответствии с дивидендной политикой. Но ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов говорил, что дивиденды "Газпрома" в федеральный бюджет не заложены. Так что интрига сохраняется", - говорит Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Также растут акции "Фосагро" (+0,8%), ВТБ (+0,5%), "Лукойла" (+0,3%). Падают в цене бумаги "Мосбиржи" (-1,2%) после выхода отчета по МСФО за первый квартал, МТС (-1,3%), префы "Транснефти" (-1,2%).
Дальнейшую краткосрочную судьбу рынка определит динамика тяжеловесных акций "Газпрома", считает Антонов из компании "Алор брокер".
Нужно быть готовым к падению индекса Мосбиржи до 2675 пунктов, говорит финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. "После того как индикатор пройдет вниз отметку 2780 пунктов, идём ниже, искать новый равновесный уровень для отскока", – добавляет он.
Российский рынок акций умеренно растет в начале утренней сессии