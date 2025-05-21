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Российский рынок акций повышается, ориентируясь на бумаги "Газпрома"

Российский рынок акций повышается, ориентируясь на бумаги "Газпрома" - 21.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций повышается, ориентируясь на бумаги "Газпрома"

Российский рынок акций немного повышается в начале основной сессии среды, ориентируясь на динамику бумаг "Газпрома", следует из данных Московской биржи и... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T11:48+0300

2025-05-21T11:48+0300

2025-05-21T11:48+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций немного повышается в начале основной сессии среды, ориентируясь на динамику бумаг "Газпрома", следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.36 мск увеличивался на 0,18%, до 2828,56 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1% до 1176,12 пункта. В частности, дорожают бумаги "Газпрома" (+1%), рывком вышедшие из минуса в плюс и подскакивавшие в моменте на 3,6%. Игроки рынка ожидают в среду решения совета директоров компании по дивидендам. "Формально у компании есть все основания распределить прибыль в соответствии с дивидендной политикой. Но ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов говорил, что дивиденды "Газпрома" в федеральный бюджет не заложены. Так что интрига сохраняется", - говорит Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Также растут акции "Фосагро" (+0,8%), ВТБ (+0,5%), "Лукойла" (+0,3%). Падают в цене бумаги "Мосбиржи" (-1,2%) после выхода отчета по МСФО за первый квартал, МТС (-1,3%), префы "Транснефти" (-1,2%). Дальнейшую краткосрочную судьбу рынка определит динамика тяжеловесных акций "Газпрома", считает Антонов из компании "Алор брокер". Нужно быть готовым к падению индекса Мосбиржи до 2675 пунктов, говорит финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. "После того как индикатор пройдет вниз отметку 2780 пунктов, идём ниже, искать новый равновесный уровень для отскока", – добавляет он.

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рынок, акции, торги, москва, владислав антонов, газпром, втб