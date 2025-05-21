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Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем среды

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем среды - 21.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем среды

Российский рынок акций демонстрирует днем среды умеренный рост, реагируя в основном на корпоративные новости, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T15:53+0300

2025-05-21T15:53+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует днем среды умеренный рост, реагируя в основном на корпоративные новости, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.44 мск растёт на 0,31%, до 2 832,21 пункта. "Основное давление на российский рынок акций с начала недели оказали политические новости. В начале инвесторы прохладно восприняли итоги телефонного разговора президентов России и США... На следующий день, негативом стало утверждение Европейским союзом 17-го пакета санкций, включающего около 200 судов "теневого флота", а также расширение санкционных списков Великобританией", - комментирует Иван Ефанов из компании "Цифра брокер". "Кроме того, опубликованные вчера Банком России данные указали на рост инфляционных ожиданий в стране в апреле, что может помешать регулятору в скором времени приступить к смягчению... На таком фоне отечественные инвесторы предпочли занять выжидательную позицию, реагируя на отдельные корпоративные новости", - рассказал Игорь Додонов из ФГ "Финам". "В целом же наш рынок все более приобретает характер "бокового", без явно выраженной тенденции. Все новости, как положительные, так и отрицательные, быстро отыгрываются и не способны надолго придать направление рынку", - считает Алексей Примак из Института финансово–инвестиционных технологий. Особенно дорожают акции "Русснефти" (+1,99%), префы "Башнефти" (+1,49%), обыкновенные акции "Татнефти" (+0,94%), "Лукойла" (+0,93%), "Новатэка" (+0,93%). "МТС (-1,5%) отчиталась по МСФО за первый квартал ростом выручки на 8,8% года к году, до 175 миллиарда рублей. Обусловленное влиянием разовых факторов и эффектом базы снижение чистой прибыли на 87,6% года к году, до 4,9 миллиарда рублей, было негативно воспринято инвесторами, несмотря на уменьшение долговой нагрузки", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. А распродажи акций Московской биржи (-1,19%) также объясняются опубликованными сегодня квартальными результатами по МСФО: ее чистая прибыль сократилась на 33,9% года к году, до 12,8 миллиарда рублей, добавляет Чернов. Также сильно дешевеют акции "Московского кредитного банка" (-3,27%), "Распадской" (-2,97%), "Русала" (-1,56%), "Вуш Холдинга" (-1,28%). Сегодня главным двигателем рынка должен стать "Газпром", совет директоров которого должен рекомендовать или нет выплату дивидендов, добавляет Ефанов. "Мы ожидаем завершения текущей сессии вблизи уровней вчерашнего закрытия — если, конечно, не будет каких-то значимых новостей", - рассказал Додонов. И скорее всего, такой характер рынка сохранится, как минимум, до конца недели: индекс акций Мосбиржи, вероятно, будет колебаться в довольно узком диапазоне 2800–2930 пунктов, заключает Примак.

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рынок, торги, москва, сша, мосбиржа, финам