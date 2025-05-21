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Российский рынок акций снизился на 0,49%

Российский рынок акций снизился на 0,49% - 21.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился на 0,49%

Российский рынок акций в основную торговую сессию среды упал на 0,49%, следует из данных Московской биржи. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T19:01+0300

2025-05-21T19:01+0300

2025-05-21T19:01+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды упал на 0,49%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,49%, до 2 809,58 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,78%, до 1 173,51 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,2%, до 1 109,77 пункта.

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2025

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рынок, акции, ртс, мосбиржа