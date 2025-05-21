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Российский рынок акций завершил основные торги умеренным снижением

Российский рынок акций завершил основные торги умеренным снижением - 21.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основные торги умеренным снижением

Российский рынок акций завершил основные торги среды умеренным снижением, следует из данных Московской биржи. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T20:22+0300

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2025-05-21T20:22+0300

экономика

рынок

наталья мильчакова

мосбиржа

"бкс мир инвестиций"

риком-траст

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги среды умеренным снижением, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,49%, до 2 809,58 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,78%, до 1 173,51 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,2%, до 1 109,77 пункта. Июльский фьючерс нефти марки Brent на 19.54 мск дешевел на 0,35%, до 65,15 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи в среду показал неоднородную динамику, с переменным успехом двигаясь над 2800 пунктов. В значительной мере на бенчмарк влияли тяжеловесные бумаги Газмпрома, которые несколько раз меняли направление, ожидая решения совета директоров по дивидендам", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Накануне ЦБ были опубликованы данные по инфляционным ожиданиям населения – в мае они неожиданно увеличились, рост вместо сокращения инфляционных ожиданий – не самые лучшие новости для ЦБ и рынков в преддверии заседания по ключевой ставке 6 июня, добавил он. В течение дня сегодня бенчмарк двигался в узком торговом диапазоне – между значений 2810 и 2850 пунктов, комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Среди важных корпоративных новостей, безусловно, сегодня будет решение совета директоров "Газпрома" о выплате дивидендов. В течение дня акции компании немного росли, однако, уже к завершению основной торговой сессии перешли к снижению", - добавил эксперт. ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста - акции "Совкомфлота" (+0,71%), ЛСР (+0,4%), ДВМП (+0,37%), "Русснефти" (+0,33%). "В лидеры роста в ожидании анонса дивидендных выплат, который может появиться до конца недели, вышли привилегированные акции "Башнефти" (+1,58%). В аутсайдерах оказался корректирующийся после недавнего активного роста Московский кредитный банк (-5,42%)", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - акции "Распадской" (-3,44%), "ТГК-1" (-3,17%), "Вуш Холдинга" (-3,15%), ПИКа (-2,96%). ПРОГНОЗЫ Ближайшие уровни поддержки и сопротивления для индекса Мосбиржи находятся на уровнях 2790 и 2900 пунктов соответственно, рассказал Муштаков из ИК "Риком-траст". Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает индекс Мосбиржи 22 мая в диапазоне 2800-2900 пунктов. Прогнозы по индексу Мосбиржи на 22 мая – 2775-2875 пунктов, рассказал Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

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рынок, наталья мильчакова, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", риком-траст