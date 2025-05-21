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Совет директоров "Самолета" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров "Самолета" рекомендовал не выплачивать дивиденды - 21.05.2025, ПРАЙМ
Совет директоров "Самолета" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров девелоперской компании "Самолет" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T09:20+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Совет директоров девелоперской компании "Самолет" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года. "Прибыль по итогам 2024 года не распределять. Дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать", - говорится в рекомендации совета годовому собранию акционеров, которое назначено на 23 июня. Последний раз "Самолет" утверждал выплаты дивидендов в 2022 году - 2,5 миллиарда рублей по итогам первого квартала (41 рубль на акцию) и столько же по итогам первого полугодия. "Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилой недвижимости в России, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, на Дальнем Востоке, а также в ряде других регионов. Основные акционеры компании - Михаил Кенин и Павел Голубков.
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Экономика, Бизнес, Финансы, Московская область, Ленинградская область, МОСКВА
Совет директоров "Самолета" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров "Самолета" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Совет директоров девелоперской компании "Самолет" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года.
"Прибыль по итогам 2024 года не распределять. Дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать", - говорится в рекомендации совета годовому собранию акционеров, которое назначено на 23 июня.
Последний раз "Самолет" утверждал выплаты дивидендов в 2022 году - 2,5 миллиарда рублей по итогам первого квартала (41 рубль на акцию) и столько же по итогам первого полугодия.
"Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилой недвижимости в России, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, на Дальнем Востоке, а также в ряде других регионов. Основные акционеры компании - Михаил Кенин и Павел Голубков.
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