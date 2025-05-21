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Китай выступил против односторонних санкций ЕС против России

Китай выступил против односторонних санкций ЕС против России - 21.05.2025, ПРАЙМ

Китай выступил против односторонних санкций ЕС против России

Китай выступает против против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T10:24+0300

2025-05-21T10:24+0300

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ПЕКИН, 21 мая - ПРАЙМ. Китай выступает против против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. После введения в действие нового пакета санкции распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций. В список также вошли китайские компании. "Китайская сторона последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не получивших одобрения Совета Безопасности ООН, и выражает решительное недовольство и твёрдое несогласие с необоснованными санкциями, введёнными со стороны Евросоюза в отношении китайских компаний", - сказала Мао Нин.

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