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Китай выступил против односторонних санкций ЕС против России
Китай выступил против односторонних санкций ЕС против России - 21.05.2025, ПРАЙМ
Китай выступил против односторонних санкций ЕС против России
Китай выступает против против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T10:24+0300
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ПЕКИН, 21 мая - ПРАЙМ. Китай выступает против против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. После введения в действие нового пакета санкции распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций. В список также вошли китайские компании. "Китайская сторона последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не получивших одобрения Совета Безопасности ООН, и выражает решительное недовольство и твёрдое несогласие с необоснованными санкциями, введёнными со стороны Евросоюза в отношении китайских компаний", - сказала Мао Нин.
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Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, ЕС, ООН
Китай выступил против односторонних санкций ЕС против России
МИД Китая: Пекин выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований
ПЕКИН, 21 мая - ПРАЙМ. Китай выступает против против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. После введения в действие нового пакета санкции распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций. В список также вошли китайские компании.
"Китайская сторона последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не получивших одобрения Совета Безопасности ООН, и выражает решительное недовольство и твёрдое несогласие с необоснованными санкциями, введёнными со стороны Евросоюза в отношении китайских компаний", - сказала Мао Нин.
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