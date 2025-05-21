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Евросоюз работает над новыми жесткими санкциями против России, заявили в ЕК - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Евросоюз работает над новыми жесткими санкциями против России, заявили в ЕК
Евросоюз работает над новыми жесткими санкциями против России, заявили в ЕК - 21.05.2025, ПРАЙМ
Евросоюз работает над новыми жесткими санкциями против России, заявили в ЕК
ЕС намерен продолжать оказывать давление на Россию в украинском вопросе и уже работает над следующим санкционным пакетом, который станет "еще более жестким". Об | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T11:36+0300
2025-05-21T11:36+0300
экономика
россия
брюссель
запад
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БРЮССЕЛЬ, 21 мая – ПРАЙМ. ЕС намерен продолжать оказывать давление на Россию в украинском вопросе и уже работает над следующим санкционным пакетом, который станет "еще более жестким". Об этом агентству РИА Новости во внешнеполитической службе Евросоюза. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. "Если Россия не согласится на полное безоговорочное прекращение огня, будет больше давления… Мы уже работаем над следующим пакетом с более жесткими санкциями", - заявила представитель ЕС Анитта Хиппер.
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россия, брюссель, запад, ес
Экономика, РОССИЯ, Брюссель, ЗАПАД, ЕС
11:36 21.05.2025
 
Евросоюз работает над новыми жесткими санкциями против России, заявили в ЕК

Представитель ЕС Хиппер: ЕС работает над новым пакетом санкций против России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк#Флаг Евросоюза
#Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 21 мая – ПРАЙМ. ЕС намерен продолжать оказывать давление на Россию в украинском вопросе и уже работает над следующим санкционным пакетом, который станет "еще более жестким". Об этом агентству РИА Новости во внешнеполитической службе Евросоюза.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
"Если Россия не согласится на полное безоговорочное прекращение огня, будет больше давления… Мы уже работаем над следующим пакетом с более жесткими санкциями", - заявила представитель ЕС Анитта Хиппер.
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