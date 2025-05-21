https://1prime.ru/20250521/sanktsii-857783883.html

Евросоюз работает над новыми жесткими санкциями против России, заявили в ЕК

Евросоюз работает над новыми жесткими санкциями против России, заявили в ЕК - 21.05.2025, ПРАЙМ

Евросоюз работает над новыми жесткими санкциями против России, заявили в ЕК

ЕС намерен продолжать оказывать давление на Россию в украинском вопросе и уже работает над следующим санкционным пакетом, который станет "еще более жестким". Об | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T11:36+0300

2025-05-21T11:36+0300

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БРЮССЕЛЬ, 21 мая – ПРАЙМ. ЕС намерен продолжать оказывать давление на Россию в украинском вопросе и уже работает над следующим санкционным пакетом, который станет "еще более жестким". Об этом агентству РИА Новости во внешнеполитической службе Евросоюза. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. "Если Россия не согласится на полное безоговорочное прекращение огня, будет больше давления… Мы уже работаем над следующим пакетом с более жесткими санкциями", - заявила представитель ЕС Анитта Хиппер.

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