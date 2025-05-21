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Санкции не мешают производству российской военной техники, заявил эксперт
Санкции не мешают производству российской военной техники, заявил эксперт - 21.05.2025, ПРАЙМ
Санкции не мешают производству российской военной техники, заявил эксперт
Санкции не мешают производству и экспорту российской военной техники, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T15:11+0300
2025-05-21T15:11+0300
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МИНСК, 21 мая – ПРАЙМ. Санкции не мешают производству и экспорту российской военной техники, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в кулуарах Международной выставки вооружений и военной техники "MILEX-2025" в Минске. "Санкции не влияют, потому что, во-первых главное здесь это система взаиморасчетов, которая больше не привязана ни к SWIFT, ни к валютам враждебных государств. Расчёты осуществляются таким образом, что обязательства заказчика и исполнителя решаются в полном объеме", - сказал Коротченко. Также он напомнил, что портфель заказов "Рособоронэкспорта" уже превышает 60 миллиардов долларов. "Это показывает возможности России выполнять свои обязательства и быть надёжным поставщиком на мировом рынке. Конечно же, основной объем идёт идёт в зону СВО. Но в то же время возможности нашего оборонно-промышленного комплекса позволяют выполнять экспортные заказы, и мы их успешно реализуем для дружественных стран и союзных государств", - заметил Коротченко.
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Вооружения, Бизнес, РОССИЯ, МИНСК, SWIFT, Рособоронэкспорт
Санкции не мешают производству российской военной техники, заявил эксперт
Коротченко: санкции не мешают производству и экспорту российской военной техники
МИНСК, 21 мая – ПРАЙМ. Санкции не мешают производству и экспорту российской военной техники, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в кулуарах Международной выставки вооружений и военной техники "MILEX-2025" в Минске.
"Санкции не влияют, потому что, во-первых главное здесь это система взаиморасчетов, которая больше не привязана ни к SWIFT, ни к валютам враждебных государств. Расчёты осуществляются таким образом, что обязательства заказчика и исполнителя решаются в полном объеме", - сказал Коротченко.
Также он напомнил, что портфель заказов "Рособоронэкспорта" уже превышает 60 миллиардов долларов.
"Это показывает возможности России выполнять свои обязательства и быть надёжным поставщиком на мировом рынке. Конечно же, основной объем идёт идёт в зону СВО. Но в то же время возможности нашего оборонно-промышленного комплекса позволяют выполнять экспортные заказы, и мы их успешно реализуем для дружественных стран и союзных государств", - заметил Коротченко.
"Рособоронэкспорт" заключил более 20 контрактов на поставку вооружений