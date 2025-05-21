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Экономист рассказал о миллиардах, которые лежат на забытых счетах россиян - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Экономист рассказал о миллиардах, которые лежат на забытых счетах россиян
Экономист рассказал о миллиардах, которые лежат на забытых счетах россиян - 21.05.2025, ПРАЙМ
Экономист рассказал о миллиардах, которые лежат на забытых счетах россиян
Деньги, которые банк может использовать, ничего не платя за это - обычное явление во всех странах, где есть банковская система. О каких суммах речь и как... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T02:02+0300
2025-05-21T02:02+0300
финансы
банки
лазарь бадалов
фнс россии
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Деньги, которые банк может использовать, ничего не платя за это - обычное явление во всех странах, где есть банковская система. О каких суммах речь и как узнать, нет ли у вас забытого или неизвестного счета, агентству “Прайм” рассказал доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.“Бесплатные пассивы - явление обычное для банковской системы. Это средства, принадлежащие клиентам банков, но не приносящие расходы банку. Как правило, это остатки на текущих счетах и счетах до востребования. По таким счетам банковскими правилами не предусмотрено начисление процентов”, - объяснил он.Суммы на таких счетах у клиентов хранятся незначительные, на них могут быть остатки от нескольких рублей до нескольких десятков тысяч. Многие просто забывают про эти деньги. Но в масштабах всей банковской системы бесплатные пассивы могут достигать сотен миллиардов рублей. Эта сумма не постоянная и ее размер быстро меняется, потому что клиенты регулярно используют средства на своих счетах.Однако существует еще некоторые варианты появления бесплатных остатков на счетах - средства умерших или покинувших страну граждан, а также клиентов, которые находятся на лечении, в местах лишения свободы или про которые просто забыли владельцы.Такие деньги могут находиться без движения длительное время - пока не объявятся наследники или сам клиент. А могут и не объявиться, кому-то лень ехать за копейками в банк, а кто-то вообще уже успел забыть про них. Забрать себе эти деньги банк не может, а вот использовать имеет полное право.Еще у банков есть право вводить комиссии и постепенно списывать такие денежные средства в свою пользу. Часто банки так и поступают – вводят комиссии по неиспользуемым счетам.Благодаря современным государственным сервисам клиенты могут узнать перечень банков, где у них есть открытые счета. Вся информация из банков и инвесткомпаний стекается в Федеральную налоговую службу. Другое дело, что не каждый захочет ехать в банк и проверять баланс своих счетов. В общем, с этим явлением ничего не поделаешь и бесплатные остатки всегда будут у банков, заключил Бадалов.
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финансы, банки, лазарь бадалов, фнс россии
Финансы, Банки, Лазарь Бадалов, ФНС России
02:02 21.05.2025
 
Экономист рассказал о миллиардах, которые лежат на забытых счетах россиян

Финансист Бадалов: банки зарабатывают на миллиардах, забытых на счетах россиян

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанк*Денежные купюры
*Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Деньги, которые банк может использовать, ничего не платя за это - обычное явление во всех странах, где есть банковская система. О каких суммах речь и как узнать, нет ли у вас забытого или неизвестного счета, агентству “Прайм” рассказал доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
“Бесплатные пассивы - явление обычное для банковской системы. Это средства, принадлежащие клиентам банков, но не приносящие расходы банку. Как правило, это остатки на текущих счетах и счетах до востребования. По таким счетам банковскими правилами не предусмотрено начисление процентов”, - объяснил он.
Суммы на таких счетах у клиентов хранятся незначительные, на них могут быть остатки от нескольких рублей до нескольких десятков тысяч. Многие просто забывают про эти деньги. Но в масштабах всей банковской системы бесплатные пассивы могут достигать сотен миллиардов рублей. Эта сумма не постоянная и ее размер быстро меняется, потому что клиенты регулярно используют средства на своих счетах.
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Однако существует еще некоторые варианты появления бесплатных остатков на счетах - средства умерших или покинувших страну граждан, а также клиентов, которые находятся на лечении, в местах лишения свободы или про которые просто забыли владельцы.
Такие деньги могут находиться без движения длительное время - пока не объявятся наследники или сам клиент. А могут и не объявиться, кому-то лень ехать за копейками в банк, а кто-то вообще уже успел забыть про них. Забрать себе эти деньги банк не может, а вот использовать имеет полное право.
Еще у банков есть право вводить комиссии и постепенно списывать такие денежные средства в свою пользу. Часто банки так и поступают – вводят комиссии по неиспользуемым счетам.
Благодаря современным государственным сервисам клиенты могут узнать перечень банков, где у них есть открытые счета. Вся информация из банков и инвесткомпаний стекается в Федеральную налоговую службу. Другое дело, что не каждый захочет ехать в банк и проверять баланс своих счетов. В общем, с этим явлением ничего не поделаешь и бесплатные остатки всегда будут у банков, заключил Бадалов.
 
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