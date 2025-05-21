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Экономист рассказал о миллиардах, которые лежат на забытых счетах россиян

Экономист рассказал о миллиардах, которые лежат на забытых счетах россиян - 21.05.2025, ПРАЙМ

Экономист рассказал о миллиардах, которые лежат на забытых счетах россиян

Деньги, которые банк может использовать, ничего не платя за это - обычное явление во всех странах, где есть банковская система. О каких суммах речь и как... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T02:02+0300

2025-05-21T02:02+0300

2025-05-21T02:02+0300

финансы

банки

лазарь бадалов

фнс россии

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Деньги, которые банк может использовать, ничего не платя за это - обычное явление во всех странах, где есть банковская система. О каких суммах речь и как узнать, нет ли у вас забытого или неизвестного счета, агентству “Прайм” рассказал доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.“Бесплатные пассивы - явление обычное для банковской системы. Это средства, принадлежащие клиентам банков, но не приносящие расходы банку. Как правило, это остатки на текущих счетах и счетах до востребования. По таким счетам банковскими правилами не предусмотрено начисление процентов”, - объяснил он.Суммы на таких счетах у клиентов хранятся незначительные, на них могут быть остатки от нескольких рублей до нескольких десятков тысяч. Многие просто забывают про эти деньги. Но в масштабах всей банковской системы бесплатные пассивы могут достигать сотен миллиардов рублей. Эта сумма не постоянная и ее размер быстро меняется, потому что клиенты регулярно используют средства на своих счетах.Однако существует еще некоторые варианты появления бесплатных остатков на счетах - средства умерших или покинувших страну граждан, а также клиентов, которые находятся на лечении, в местах лишения свободы или про которые просто забыли владельцы.Такие деньги могут находиться без движения длительное время - пока не объявятся наследники или сам клиент. А могут и не объявиться, кому-то лень ехать за копейками в банк, а кто-то вообще уже успел забыть про них. Забрать себе эти деньги банк не может, а вот использовать имеет полное право.Еще у банков есть право вводить комиссии и постепенно списывать такие денежные средства в свою пользу. Часто банки так и поступают – вводят комиссии по неиспользуемым счетам.Благодаря современным государственным сервисам клиенты могут узнать перечень банков, где у них есть открытые счета. Вся информация из банков и инвесткомпаний стекается в Федеральную налоговую службу. Другое дело, что не каждый захочет ехать в банк и проверять баланс своих счетов. В общем, с этим явлением ничего не поделаешь и бесплатные остатки всегда будут у банков, заключил Бадалов.

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финансы, банки, лазарь бадалов, фнс россии