https://1prime.ru/20250521/sdelki-857777203.html

В Москве выросло количество ипотечных сделок

В Москве выросло количество ипотечных сделок - 21.05.2025, ПРАЙМ

В Москве выросло количество ипотечных сделок

Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе-апреле 2025 года 40,6 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 9% больше результата... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T09:35+0300

2025-05-21T09:35+0300

2025-05-21T09:35+0300

экономика

недвижимость

бизнес

россия

росреестр

https://cdnn.1prime.ru/img/76285/05/762850515_0:247:3728:2344_1920x0_80_0_0_d6baf22f5f127a862f23e4e9e978600d.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе-апреле 2025 года 40,6 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 9% больше результата аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба управления. "Результат января-апреля текущего года впервые превысил показатель в 40 тысяч кредитных сделок и стал максимальным для данного периода за все время ведения статистики", - говорится в сообщении. Как указывается в нем, в апреле столичный Росреестр зафиксировал почти 11,6 тысячи ипотек - на 9% больше, чем в апреле прошлого года. Ранее Росреестр сообщил, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-апреле 2025 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5% - до 45,3 тысячи.

https://1prime.ru/20250520/ipoteka-857764129.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, россия, росреестр