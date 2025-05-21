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В Москве выросло количество ипотечных сделок - 21.05.2025, ПРАЙМ
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В Москве выросло количество ипотечных сделок
В Москве выросло количество ипотечных сделок - 21.05.2025, ПРАЙМ
В Москве выросло количество ипотечных сделок
Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе-апреле 2025 года 40,6 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 9% больше результата... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T09:35+0300
2025-05-21T09:35+0300
экономика
недвижимость
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россия
росреестр
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе-апреле 2025 года 40,6 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 9% больше результата аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба управления. "Результат января-апреля текущего года впервые превысил показатель в 40 тысяч кредитных сделок и стал максимальным для данного периода за все время ведения статистики", - говорится в сообщении. Как указывается в нем, в апреле столичный Росреестр зафиксировал почти 11,6 тысячи ипотек - на 9% больше, чем в апреле прошлого года. Ранее Росреестр сообщил, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-апреле 2025 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5% - до 45,3 тысячи.
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недвижимость, бизнес, россия, росреестр
Экономика, Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, Росреестр
09:35 21.05.2025
 
В Москве выросло количество ипотечных сделок

Росреестр в Москве зарегистрировал в январе-апреле 40 тысяч ипотечных сделок

© fotolia.com / Anna Baburkina" Ипотека
 Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© fotolia.com / Anna Baburkina
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе-апреле 2025 года 40,6 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 9% больше результата аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба управления.
"Результат января-апреля текущего года впервые превысил показатель в 40 тысяч кредитных сделок и стал максимальным для данного периода за все время ведения статистики", - говорится в сообщении.
Как указывается в нем, в апреле столичный Росреестр зафиксировал почти 11,6 тысячи ипотек - на 9% больше, чем в апреле прошлого года.
Ранее Росреестр сообщил, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-апреле 2025 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5% - до 45,3 тысячи.
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