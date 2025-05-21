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Нарушителям правил поведения на борту Turkish Airlines грозит штраф

Нарушителям правил поведения на борту Turkish Airlines грозит штраф - 21.05.2025, ПРАЙМ

Нарушителям правил поведения на борту Turkish Airlines грозит штраф

Злостным нарушителям правил поведения на борту авиакомпании Turkish Airlines грозит попадание в "черный список" сразу 25 компаний объединения Star Alliance,... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T04:33+0300

2025-05-21T04:33+0300

2025-05-21T04:33+0300

бизнес

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стамбул

турция

turkish airlines

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СТАМБУЛ, 21 мая - ПРАЙМ, Заман Рамазанов. Злостным нарушителям правил поведения на борту авиакомпании Turkish Airlines грозит попадание в "черный список" сразу 25 компаний объединения Star Alliance, касается это и тех, кто будет вставать с места еще до полной остановки двигателей лайнера, сообщил РИА Новости основатель юридической фирмы, адвокат Джандаш Гюрол. Встающим с мест до полной остановки двигателя пассажирам турецких авиакомпаний теперь грозит административный штраф и внесение в "черный список" компании, следует из полученного РИА Новости циркуляра Генерального управления гражданской авиации Турции. Согласно документу, разосланному турецким авиакомпаниям и действующему со 2 мая, Управление посчитало нужным подкорректировать объявления в самолетах в связи с тем, что отмечено значительное увеличение числа пассажиров, пытающихся закурить в самолете, а также тех, кто встает с места еще до того, как погаснет соответствующее табло. "Предположим, что пассажир рейса Стамбул-Москва сразу после посадки самолета снял ремень безопасности и пытается пройти в переднюю часть салона со своего 32-го ряда. Экипаж просит так не делать, но пассажир не повинуется. В этом случае КВС может сообщить диспетчерской вышке о неуправляемом пассажире. Какие санкции к нему применят российские власти - решат они сами, но в любом случае будет вызвана полиция, составлен протокол, данный пассажир будет считаться турецкой авиакомпанией "проблемным", - пояснил Гюрол. "К такому пассажиру будут применены санкции. В любом случае, такой пассажир будет внесен в "черный список" не только этой авиакомпании, а всех компаний альянса, в который она входит. То есть в случае, если он нарушил правила в самолете Turkish Airlines, он в будущем не сможет летать самолетами альянса Star Alliance, в который входит порядка 25 авиакомпаний. Это будет колоссальная проблема для пассажира", - отметил юрист.

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бизнес, мировая экономика, стамбул, турция, turkish airlines