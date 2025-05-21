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Соавтору книги "Лето в пионерском галстуке" грозит штраф

Соавтору книги "Лето в пионерском галстуке" грозит штраф - 21.05.2025, ПРАЙМ

Соавтору книги "Лето в пионерском галстуке" грозит штраф

Соавтору книги “Лето в пионерском галстуке” Катерине Сильвановой (настоящее имя – Екатерина Дудко, признана в РФ иноагентом) грозит штраф до 50 тысяч рублей за... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T05:18+0300

2025-05-21T05:18+0300

2025-05-21T05:18+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Соавтору книги “Лето в пионерском галстуке” Катерине Сильвановой (настоящее имя – Екатерина Дудко, признана в РФ иноагентом) грозит штраф до 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах, сообщили РИА Новости в Кузьминском суде Москвы. “Административный протокол зарегистрирован судом 19 мая”, - рассказали в суде. Он составлен по статье КоАП о непредставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган. Дудко грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. В начале сентября 2022 года занимавший тогда должность председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что книга "Лето в пионерском галстуке" формально не нарушает закон о пропаганде ЛГБТ, поскольку имеет пометку "18+". При этом ряд наиболее популярных книжных магазинов сняли книгу с продажи. Роман "Лето в пионерском галстуке" вышел в 2021 году. Авторы - Елена Прокашева (псевдоним - Елена Малисова, признана иноагентом) и Екатерина Дудко (псевдоним - Катерина Сильванова, признана иноагентом). Находящиеся в свободном доступе копии книги ранее блокировались из-за содержащейся в произведении пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

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бизнес, общество , москва, рф, александр хинштейн