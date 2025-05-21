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Турецким пассажирам грозит штраф за желание покинуть самолет

Турецким пассажирам грозит штраф за желание покинуть самолет - 21.05.2025, ПРАЙМ

Турецким пассажирам грозит штраф за желание покинуть самолет

Колоссальный штраф может грозить тем пассажирам турецких авиакомпаний, чье желание покинуть самолет раньше времени может привести к конфликту и задержке... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T06:31+0300

2025-05-21T06:31+0300

2025-05-21T06:31+0300

бизнес

стамбул

турция

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СТАМБУЛ, 21 мая - ПРАЙМ. Колоссальный штраф может грозить тем пассажирам турецких авиакомпаний, чье желание покинуть самолет раньше времени может привести к конфликту и задержке лайнера, сообщил РИА Новости основатель юридической фирмы, адвокат Джандаш Гюрол. Встающим с мест до полной остановки двигателя пассажирам турецких авиакомпаний теперь грозит административный штраф, следует из полученного РИА Новости циркуляра Генерального управления гражданской авиации Турции. Согласно документу, разосланному турецким авиакомпаниям, Управление посчитало нужным подкорректировать объявления в самолетах в связи с тем, что отмечено значительное увеличение числа пассажиров, пытающихся закурить в самолете, а также тех, кто встает с места еще до того, как погаснет соответствующее табло. "Прямо о денежном штрафе за подобное нарушение пока не говорится, но пассажир рискует получить колоссальный штраф в случае, если из-за его действий возникает угроза авиационной безопасности или самолет не вылетит вовремя в отведенный ему слот - к примеру, в течение двух-трех часов. Из-за этого самолет задерживается, авиакомпания должна выплатить компенсации всем пассажирам самолета - а это вовсе не 200-300 долларов, речь о десятках тысяч долларов", - заявил Гюрол.

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