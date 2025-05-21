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Иностранные силы пытаются повлиять на выборы в Венгрии, заявил Сийярто

Иностранные силы пытаются повлиять на выборы в Венгрии, заявил Сийярто - 21.05.2025, ПРАЙМ

Иностранные силы пытаются повлиять на выборы в Венгрии, заявил Сийярто

Силы из-за границы пытаются повлиять на результаты парламентских выборов в Венгрии в 2026 году, поэтому в стране вновь, спустя четыре года, обсуждается закон,... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T17:11+0300

2025-05-21T17:11+0300

2025-05-21T17:11+0300

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БУДАПЕШТ, 21 мая - ПРАЙМ. Силы из-за границы пытаются повлиять на результаты парламентских выборов в Венгрии в 2026 году, поэтому в стране вновь, спустя четыре года, обсуждается закон, направленный на запрет иностранного влияния на выборы. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на пресс-конференции с генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым."В недавнем прошлом были серьезные попытки вмешательства во внутренние дела Венгрии. И мы не потерпим того, чтобы, нарушая наш суверенитет, финансируемые из-за рубежа, деятели повлияли на волю венгерского электората, на мнение венгерского народа на выборах", - подчеркнул Сийярто.Министр уточнил, что подобное внешнее вмешательство наблюдалось и во время парламентских выборов 2022 года. Он отметил, что те, кто тогда вмешивался, снова активизировались и стремятся подорвать авторитет мнения венгерского народа относительно вступления Украины в Европейский Союз.Сийярто добавил, что цель правительства - успокоить граждан и защитить суверенитет страны. Он подчеркнул важность реализации закона о прозрачности и недопущения влияния агентов и организаций, финансируемых из-за границы, на мнение венгерского народа и волю избирателей.

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общество , венгрия, сша, будапешт, петер сийярто, виктор орбан, дональд трамп, мид, usaid, ес