Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иностранные силы пытаются повлиять на выборы в Венгрии, заявил Сийярто - 21.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250521/siyyarto-857798273.html
Иностранные силы пытаются повлиять на выборы в Венгрии, заявил Сийярто
Иностранные силы пытаются повлиять на выборы в Венгрии, заявил Сийярто - 21.05.2025, ПРАЙМ
Иностранные силы пытаются повлиять на выборы в Венгрии, заявил Сийярто
Силы из-за границы пытаются повлиять на результаты парламентских выборов в Венгрии в 2026 году, поэтому в стране вновь, спустя четыре года, обсуждается закон,... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T17:11+0300
2025-05-21T17:11+0300
политика
общество
венгрия
сша
будапешт
петер сийярто
виктор орбан
дональд трамп
мид
usaid
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/16/841321601_0:0:4986:2805_1920x0_80_0_0_9b70afc6118848feef59b06d29afbef3.jpg
БУДАПЕШТ, 21 мая - ПРАЙМ. Силы из-за границы пытаются повлиять на результаты парламентских выборов в Венгрии в 2026 году, поэтому в стране вновь, спустя четыре года, обсуждается закон, направленный на запрет иностранного влияния на выборы. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на пресс-конференции с генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым."В недавнем прошлом были серьезные попытки вмешательства во внутренние дела Венгрии. И мы не потерпим того, чтобы, нарушая наш суверенитет, финансируемые из-за рубежа, деятели повлияли на волю венгерского электората, на мнение венгерского народа на выборах", - подчеркнул Сийярто.Министр уточнил, что подобное внешнее вмешательство наблюдалось и во время парламентских выборов 2022 года. Он отметил, что те, кто тогда вмешивался, снова активизировались и стремятся подорвать авторитет мнения венгерского народа относительно вступления Украины в Европейский Союз.Сийярто добавил, что цель правительства - успокоить граждан и защитить суверенитет страны. Он подчеркнул важность реализации закона о прозрачности и недопущения влияния агентов и организаций, финансируемых из-за границы, на мнение венгерского народа и волю избирателей.
https://1prime.ru/20250518/ukraina-857692194.html
венгрия
сша
будапешт
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/16/841321601_364:0:4793:3322_1920x0_80_0_0_62202b81204871f187397dec76819c8a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , венгрия, сша, будапешт, петер сийярто, виктор орбан, дональд трамп, мид, usaid, ес
Политика, Общество , ВЕНГРИЯ, США, Будапешт, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Дональд Трамп, МИД, USAID, ЕС
17:11 21.05.2025
 
Иностранные силы пытаются повлиять на выборы в Венгрии, заявил Сийярто

Сийярто: в Венгрии обсуждают закон о запрете иностранного влияния на выборы

© CC BY 2.0 / The Official CTBTO PhotostreamМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© CC BY 2.0 / The Official CTBTO Photostream
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 21 мая - ПРАЙМ. Силы из-за границы пытаются повлиять на результаты парламентских выборов в Венгрии в 2026 году, поэтому в стране вновь, спустя четыре года, обсуждается закон, направленный на запрет иностранного влияния на выборы. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на пресс-конференции с генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым.
"В недавнем прошлом были серьезные попытки вмешательства во внутренние дела Венгрии. И мы не потерпим того, чтобы, нарушая наш суверенитет, финансируемые из-за рубежа, деятели повлияли на волю венгерского электората, на мнение венгерского народа на выборах", - подчеркнул Сийярто.
Министр уточнил, что подобное внешнее вмешательство наблюдалось и во время парламентских выборов 2022 года. Он отметил, что те, кто тогда вмешивался, снова активизировались и стремятся подорвать авторитет мнения венгерского народа относительно вступления Украины в Европейский Союз.
Сийярто добавил, что цель правительства - успокоить граждан и защитить суверенитет страны. Он подчеркнул важность реализации закона о прозрачности и недопущения влияния агентов и организаций, финансируемых из-за границы, на мнение венгерского народа и волю избирателей.
Петербургский международный газовый форум - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
Сийярто оценил, насколько Украина готова к вступлению в Евросоюз
18 мая, 20:36
 
ПолитикаОбществоВЕНГРИЯСШАБудапештПетер СийяртоВиктор ОрбанДональд ТрампМИДUSAIDЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала