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США выступили против включения поддержки Киева в заявление глав минфинов G7

США выступили против включения поддержки Киева в заявление глав минфинов G7 - 21.05.2025, ПРАЙМ

США выступили против включения поддержки Киева в заявление глав минфинов G7

США выступают против включения положений о дальнейшей поддержке Киева в заявление по встрече министров финансов стран G7, не хотят в коммюнике называть действия | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T08:38+0300

2025-05-21T08:38+0300

2025-05-21T08:38+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. США выступают против включения положений о дальнейшей поддержке Киева в заявление по встрече министров финансов стран G7, не хотят в коммюнике называть действия России на Украине "незаконными", пишет издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников. "США против включения "дальнейшей поддержки" Украины в заявление G7, которое вырабатывается министрами финансов в Канаде", - говорится в сообщении издания. Встреча министров финансов проходит в Канаде с 20 по 22 мая.

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мировая экономика, украина, москва, сша, politico