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США выступили против включения поддержки Киева в заявление глав минфинов G7
США выступили против включения поддержки Киева в заявление глав минфинов G7 - 21.05.2025, ПРАЙМ
США выступили против включения поддержки Киева в заявление глав минфинов G7
США выступают против включения положений о дальнейшей поддержке Киева в заявление по встрече министров финансов стран G7, не хотят в коммюнике называть действия | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T08:38+0300
2025-05-21T08:38+0300
2025-05-21T08:38+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. США выступают против включения положений о дальнейшей поддержке Киева в заявление по встрече министров финансов стран G7, не хотят в коммюнике называть действия России на Украине "незаконными", пишет издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников. "США против включения "дальнейшей поддержки" Украины в заявление G7, которое вырабатывается министрами финансов в Канаде", - говорится в сообщении издания. Встреча министров финансов проходит в Канаде с 20 по 22 мая.
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Политика, Мировая экономика, УКРАИНА, МОСКВА, США, Politico
США выступили против включения поддержки Киева в заявление глав минфинов G7
Politico: США против включения поддержки Киева в заявление глав минфинов G7
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. США выступают против включения положений о дальнейшей поддержке Киева в заявление по встрече министров финансов стран G7, не хотят в коммюнике называть действия России на Украине "незаконными", пишет издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников.
"США против включения "дальнейшей поддержки" Украины в заявление G7, которое вырабатывается министрами финансов в Канаде", - говорится в сообщении издания.
Встреча министров финансов проходит в Канаде с 20 по 22 мая.
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