https://1prime.ru/20250521/smi-857787052.html

СМИ рассказали, зачем ЮАР позвала на встречу с Трампом чемпиона по гольфу

СМИ рассказали, зачем ЮАР позвала на встречу с Трампом чемпиона по гольфу - 21.05.2025, ПРАЙМ

СМИ рассказали, зачем ЮАР позвала на встречу с Трампом чемпиона по гольфу

В преддверии переговоров с президентом США Дональдом Трампом власти ЮАР провели тщательную подготовку, пригласив в свою делегацию известного чемпиона по гольфу... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T12:54+0300

2025-05-21T12:54+0300

2025-05-21T12:54+0300

политика

мировая экономика

юар

сша

дональд трамп

владимир зеленский

синдзо абэ

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/84239/63/842396312_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_0e1b28f859a75828179c013c3c6ce888.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. В преддверии переговоров с президентом США Дональдом Трампом власти ЮАР провели тщательную подготовку, пригласив в свою делегацию известного чемпиона по гольфу Эрни Элса, чтобы расположить к себе Трампа и избежать ситуации, подобной той, что ранее произошла с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на осведомленные источники.Президент ЮАР Сирил Рамафоса совершит рабочий визит в Соединенные Штаты с 19 по 22 мая, где планирует встретиться с Трампом на фоне существующих разногласий между двумя странами."На фоне внутренних опасений, что он рискует получить публичную выволочку подобную той, которую получил в феврале Владимир Зеленский, Рамафоса планирует пойти на уступки", - сообщает Financial Times. Согласно информации издания, уступки будут включать предоставление США преимущественного доступа к минеральным ресурсам и газовым месторождениям. Однако вопрос торговли будет второстепенным по сравнению с более широкой целью - налаживанием отношений. Именно поэтому в делегацию был приглашен южноафриканский гольфист Эрни Элс.Как сообщили источники, решение пригласить Элса стало результатом изучения успехов Японии в области гольф-дипломатии в начале президентства Трампа. Тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ смог "очаровать" Трампа во время раунда в 2017 году. Financial Times отмечает, что присутствие Элса может оказать двойную пользу для ЮАР, так как он знаком с Трампом и имеет положительные отношения с ним. Кроме того, история жизни Элса отражает успех многих белых южноафриканцев в постапартеидную эпоху.В январе Рамафоса подписал законопроект, который позволяет правительству при определенных обстоятельствах предлагать "нулевую компенсацию" за земельное имущество, подлежащее экспроприации "в общественных интересах". В ответ на это Трамп написал в социальной сети Truth Social о том, что ЮАР "конфискует" земли и "плохо обращается с определенными классами людей". Позже он подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть страну из соображений безопасности, "ускоренный путь к гражданству".

https://1prime.ru/20250520/g20-857765401.html

юар

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, юар, сша, дональд трамп, владимир зеленский, синдзо абэ, financial times