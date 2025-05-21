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СМИ рассказали, зачем ЮАР позвала на встречу с Трампом чемпиона по гольфу - 21.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ рассказали, зачем ЮАР позвала на встречу с Трампом чемпиона по гольфу
СМИ рассказали, зачем ЮАР позвала на встречу с Трампом чемпиона по гольфу - 21.05.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали, зачем ЮАР позвала на встречу с Трампом чемпиона по гольфу
В преддверии переговоров с президентом США Дональдом Трампом власти ЮАР провели тщательную подготовку, пригласив в свою делегацию известного чемпиона по гольфу... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T12:54+0300
2025-05-21T12:54+0300
политика
мировая экономика
юар
сша
дональд трамп
владимир зеленский
синдзо абэ
financial times
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. В преддверии переговоров с президентом США Дональдом Трампом власти ЮАР провели тщательную подготовку, пригласив в свою делегацию известного чемпиона по гольфу Эрни Элса, чтобы расположить к себе Трампа и избежать ситуации, подобной той, что ранее произошла с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на осведомленные источники.Президент ЮАР Сирил Рамафоса совершит рабочий визит в Соединенные Штаты с 19 по 22 мая, где планирует встретиться с Трампом на фоне существующих разногласий между двумя странами."На фоне внутренних опасений, что он рискует получить публичную выволочку подобную той, которую получил в феврале Владимир Зеленский, Рамафоса планирует пойти на уступки", - сообщает Financial Times. Согласно информации издания, уступки будут включать предоставление США преимущественного доступа к минеральным ресурсам и газовым месторождениям. Однако вопрос торговли будет второстепенным по сравнению с более широкой целью - налаживанием отношений. Именно поэтому в делегацию был приглашен южноафриканский гольфист Эрни Элс.Как сообщили источники, решение пригласить Элса стало результатом изучения успехов Японии в области гольф-дипломатии в начале президентства Трампа. Тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ смог "очаровать" Трампа во время раунда в 2017 году. Financial Times отмечает, что присутствие Элса может оказать двойную пользу для ЮАР, так как он знаком с Трампом и имеет положительные отношения с ним. Кроме того, история жизни Элса отражает успех многих белых южноафриканцев в постапартеидную эпоху.В январе Рамафоса подписал законопроект, который позволяет правительству при определенных обстоятельствах предлагать "нулевую компенсацию" за земельное имущество, подлежащее экспроприации "в общественных интересах". В ответ на это Трамп написал в социальной сети Truth Social о том, что ЮАР "конфискует" земли и "плохо обращается с определенными классами людей". Позже он подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть страну из соображений безопасности, "ускоренный путь к гражданству".
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мировая экономика, юар, сша, дональд трамп, владимир зеленский, синдзо абэ, financial times
Политика, Мировая экономика, ЮАР, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Синдзо Абэ, Financial Times
12:54 21.05.2025
 
СМИ рассказали, зачем ЮАР позвала на встречу с Трампом чемпиона по гольфу

FT: ЮАР позвала на встречу с Трампом чемпиона по гольфу, чтобы избежать судьбы Зеленского

© CC BY 2.0 / flowcommФлаг ЮАР
Флаг ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© CC BY 2.0 / flowcomm
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. В преддверии переговоров с президентом США Дональдом Трампом власти ЮАР провели тщательную подготовку, пригласив в свою делегацию известного чемпиона по гольфу Эрни Элса, чтобы расположить к себе Трампа и избежать ситуации, подобной той, что ранее произошла с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на осведомленные источники.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса совершит рабочий визит в Соединенные Штаты с 19 по 22 мая, где планирует встретиться с Трампом на фоне существующих разногласий между двумя странами.
"На фоне внутренних опасений, что он рискует получить публичную выволочку подобную той, которую получил в феврале Владимир Зеленский, Рамафоса планирует пойти на уступки", - сообщает Financial Times.
Согласно информации издания, уступки будут включать предоставление США преимущественного доступа к минеральным ресурсам и газовым месторождениям. Однако вопрос торговли будет второстепенным по сравнению с более широкой целью - налаживанием отношений. Именно поэтому в делегацию был приглашен южноафриканский гольфист Эрни Элс.
Как сообщили источники, решение пригласить Элса стало результатом изучения успехов Японии в области гольф-дипломатии в начале президентства Трампа. Тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ смог "очаровать" Трампа во время раунда в 2017 году.
Financial Times отмечает, что присутствие Элса может оказать двойную пользу для ЮАР, так как он знаком с Трампом и имеет положительные отношения с ним. Кроме того, история жизни Элса отражает успех многих белых южноафриканцев в постапартеидную эпоху.
В январе Рамафоса подписал законопроект, который позволяет правительству при определенных обстоятельствах предлагать "нулевую компенсацию" за земельное имущество, подлежащее экспроприации "в общественных интересах". В ответ на это Трамп написал в социальной сети Truth Social о том, что ЮАР "конфискует" земли и "плохо обращается с определенными классами людей". Позже он подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть страну из соображений безопасности, "ускоренный путь к гражданству".
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ПолитикаМировая экономикаЮАРСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийСиндзо АбэFinancial Times
 
 
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