https://1prime.ru/20250521/smi-857787052.html
СМИ рассказали, зачем ЮАР позвала на встречу с Трампом чемпиона по гольфу
СМИ рассказали, зачем ЮАР позвала на встречу с Трампом чемпиона по гольфу - 21.05.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали, зачем ЮАР позвала на встречу с Трампом чемпиона по гольфу
В преддверии переговоров с президентом США Дональдом Трампом власти ЮАР провели тщательную подготовку, пригласив в свою делегацию известного чемпиона по гольфу... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T12:54+0300
2025-05-21T12:54+0300
2025-05-21T12:54+0300
политика
мировая экономика
юар
сша
дональд трамп
владимир зеленский
синдзо абэ
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/84239/63/842396312_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_0e1b28f859a75828179c013c3c6ce888.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. В преддверии переговоров с президентом США Дональдом Трампом власти ЮАР провели тщательную подготовку, пригласив в свою делегацию известного чемпиона по гольфу Эрни Элса, чтобы расположить к себе Трампа и избежать ситуации, подобной той, что ранее произошла с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на осведомленные источники.Президент ЮАР Сирил Рамафоса совершит рабочий визит в Соединенные Штаты с 19 по 22 мая, где планирует встретиться с Трампом на фоне существующих разногласий между двумя странами."На фоне внутренних опасений, что он рискует получить публичную выволочку подобную той, которую получил в феврале Владимир Зеленский, Рамафоса планирует пойти на уступки", - сообщает Financial Times. Согласно информации издания, уступки будут включать предоставление США преимущественного доступа к минеральным ресурсам и газовым месторождениям. Однако вопрос торговли будет второстепенным по сравнению с более широкой целью - налаживанием отношений. Именно поэтому в делегацию был приглашен южноафриканский гольфист Эрни Элс.Как сообщили источники, решение пригласить Элса стало результатом изучения успехов Японии в области гольф-дипломатии в начале президентства Трампа. Тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ смог "очаровать" Трампа во время раунда в 2017 году. Financial Times отмечает, что присутствие Элса может оказать двойную пользу для ЮАР, так как он знаком с Трампом и имеет положительные отношения с ним. Кроме того, история жизни Элса отражает успех многих белых южноафриканцев в постапартеидную эпоху.В январе Рамафоса подписал законопроект, который позволяет правительству при определенных обстоятельствах предлагать "нулевую компенсацию" за земельное имущество, подлежащее экспроприации "в общественных интересах". В ответ на это Трамп написал в социальной сети Truth Social о том, что ЮАР "конфискует" земли и "плохо обращается с определенными классами людей". Позже он подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть страну из соображений безопасности, "ускоренный путь к гражданству".
https://1prime.ru/20250520/g20-857765401.html
юар
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84239/63/842396312_264:0:4488:3168_1920x0_80_0_0_22eef6bffcb95b8db03910c9375e95a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, юар, сша, дональд трамп, владимир зеленский, синдзо абэ, financial times
Политика, Мировая экономика, ЮАР, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Синдзо Абэ, Financial Times
СМИ рассказали, зачем ЮАР позвала на встречу с Трампом чемпиона по гольфу
FT: ЮАР позвала на встречу с Трампом чемпиона по гольфу, чтобы избежать судьбы Зеленского
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. В преддверии переговоров с президентом США Дональдом Трампом власти ЮАР провели тщательную подготовку, пригласив в свою делегацию известного чемпиона по гольфу Эрни Элса, чтобы расположить к себе Трампа и избежать ситуации, подобной той, что ранее произошла с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на осведомленные источники.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса совершит рабочий визит в Соединенные Штаты с 19 по 22 мая, где планирует встретиться с Трампом на фоне существующих разногласий между двумя странами.
"На фоне внутренних опасений, что он рискует получить публичную выволочку подобную той, которую получил в феврале Владимир Зеленский, Рамафоса планирует пойти на уступки", - сообщает Financial Times.
Согласно информации издания, уступки будут включать предоставление США преимущественного доступа к минеральным ресурсам и газовым месторождениям. Однако вопрос торговли будет второстепенным по сравнению с более широкой целью - налаживанием отношений. Именно поэтому в делегацию был приглашен южноафриканский гольфист Эрни Элс.
Как сообщили источники, решение пригласить Элса стало результатом изучения успехов Японии в области гольф-дипломатии в начале президентства Трампа. Тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ смог "очаровать" Трампа во время раунда в 2017 году.
Financial Times отмечает, что присутствие Элса может оказать двойную пользу для ЮАР, так как он знаком с Трампом и имеет положительные отношения с ним. Кроме того, история жизни Элса отражает успех многих белых южноафриканцев в постапартеидную эпоху.
В январе Рамафоса подписал законопроект, который позволяет правительству при определенных обстоятельствах предлагать "нулевую компенсацию" за земельное имущество, подлежащее экспроприации "в общественных интересах". В ответ на это Трамп написал в социальной сети Truth Social о том, что ЮАР "конфискует" земли и "плохо обращается с определенными классами людей". Позже он подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть страну из соображений безопасности, "ускоренный путь к гражданству".
Рубио подтвердил, что США решили не принимать участие в саммите G20 в ЮАР