https://1prime.ru/20250521/sotrudnichestvo-857796523.html

Казахстан и Россия будут сотрудничать в сфере дорожной инфраструктуры

Казахстан и Россия будут сотрудничать в сфере дорожной инфраструктуры - 21.05.2025, ПРАЙМ

Казахстан и Россия будут сотрудничать в сфере дорожной инфраструктуры

Казахстан и Россия будут сотрудничать в модернизации дорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства транспорта республики. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T16:41+0300

2025-05-21T16:41+0300

2025-05-21T16:41+0300

бизнес

россия

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АСТАНА, 21 мая - ПРАЙМ. Казахстан и Россия будут сотрудничать в модернизации дорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства транспорта республики. По данным ведомства в Астане в рамках международной конференции "Строительство и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений" проходит День дорожного партнёрства, направленный на укрепление казахстанско-российского сотрудничества. "Сотрудничество между двумя странами открывает широкие перспективы для совместной реализации технологических решений, модернизации инфраструктуры и обмена передовым опытом... Знаковым событием стало подписание трёхстороннего соглашения о взаимном сотрудничестве в научно-технической и практической сфере инфраструктурного строительства и содержания автодорог и искусственных сооружений", - говорится в сообщении. Уточняется, что сторонами соглашения выступили Национальная ассоциация зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта (Россия), Ассоциация автодорожников Казахстана и ООО "Завод дорожной техники "Регион 45". "Особое внимание уделено вопросам автоматизации, эффективной эксплуатации техники, импортозамещения и подготовки квалифицированных кадров. Обсуждаются международные стандарты и адаптация зарубежного опыта", - заключили в казахстанском министерстве транспорта.

https://1prime.ru/20250520/rossija-857733443.html

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бизнес, россия, астана, казахстан