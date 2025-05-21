https://1prime.ru/20250521/sovfed--857781919.html

Совфед одобрил закон о госрегулировании приема в вузы на платной основе

Совфед одобрил закон о госрегулировании приема в вузы на платной основе - 21.05.2025, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон о госрегулировании приема в вузы на платной основе

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о государственном регулировании приёма в вузы на платной основе. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T11:06+0300

2025-05-21T11:06+0300

2025-05-21T11:06+0300

россия

общество

рф

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/img/84191/05/841910586_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d385c865d9b373f96852edf93c230ef.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о государственном регулировании приёма в вузы на платной основе. Согласно закону, кабмин РФ наделяется правом устанавливать правила определения стоимости платного образования, количество студентов и направлений подготовки и специальностей высшего образования. Кроме того, кабмин также будет вправе определять условия, размеры и порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования, а также перечень специальностей и направлений подготовки, по которым соответствующая господдержка будет оказываться. Документ вступит в силу 1 сентября 2025 года.

https://1prime.ru/20250514/gosduma--857570135.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, совет федерации