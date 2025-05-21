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Совфед одобрил закон о госрегулировании приема в вузы на платной основе
Совфед одобрил закон о госрегулировании приема в вузы на платной основе - 21.05.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о госрегулировании приема в вузы на платной основе
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о государственном регулировании приёма в вузы на платной основе. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T11:06+0300
2025-05-21T11:06+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о государственном регулировании приёма в вузы на платной основе. Согласно закону, кабмин РФ наделяется правом устанавливать правила определения стоимости платного образования, количество студентов и направлений подготовки и специальностей высшего образования. Кроме того, кабмин также будет вправе определять условия, размеры и порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования, а также перечень специальностей и направлений подготовки, по которым соответствующая господдержка будет оказываться. Документ вступит в силу 1 сентября 2025 года.
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Совфед одобрил закон о госрегулировании приема в вузы на платной основе
Совет Федерации одобрил закон о госрегулировании приема в вузы на платной основе
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о государственном регулировании приёма в вузы на платной основе.
Согласно закону, кабмин РФ наделяется правом устанавливать правила определения стоимости платного образования, количество студентов и направлений подготовки и специальностей высшего образования.
Кроме того, кабмин также будет вправе определять условия, размеры и порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования, а также перечень специальностей и направлений подготовки, по которым соответствующая господдержка будет оказываться.
Документ вступит в силу 1 сентября 2025 года.
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